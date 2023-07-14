Катастрофа в Японії. Під час випробувань вибухнула нова космічна ракета (відео)

Японську космічну галузь продовжують переслідувати невдачі.

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У п'ятницю, 14 липня, на випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія. Але ніхто не постраждав, як повідомив представник Міністерства освіти, науки і технологій Японії, пише New York Post.

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У п'ятницю, 14 липня, під час випробувань нового двигуна Epsilon S для японських ракет-носіїв на випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався вибух. На сьогодні цей інцидент продовжує серію невдач, які переслідують японську космічну галузь.

У п'ятницю, 14 липня, на випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія Фото: Скриншот

За словами японських чиновників, вибух стався приблизно через 50 секунд після початку випробувань двигуна, яким було оснащено другий ступінь японської ракети-носія Epsilon S. Це поліпшена версія ракети, яку не вдалося відправити в космос у жовтні минулого року.

На відео видно, як вогонь виривається за межі випробувального полігону, після цього всю будівлю охоплює полум'я.

Зараз представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.

Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху Фото: Скриншот

Ще в жовтні минулого року стався невдалий запуск ракети-носія Epsilon-6, яка починаючи з 2013 року виконала 5 успішних польотів у космос. Тоді цю ракету підірвали під час польоту.

У березні цього року, як уже писав Фокус, нову японську ракету-носій H3 також знищили незабаром після запуску через невдалий старт.

А у квітні перший японський місячний посадковий апарат Hakuto-R зазнав аварії під час спроби приземлиться на нашому супутнику. Якби все пройшло добре, то був би перший випадок в історії, коли на Місяці здійснив посадку апарат, створений приватною компанією. Детально про цю катастрофу, а також про те, де знаходиться "могила" Hakuto-R, Фокус уже писав.

Нагадуємо, що Індія відправила на Місяць свою історичну особливу місію. Індія хоче стати четвертою країною у світі, яка змогла посадити свої апарати на Місяці, як уже писав Фокус.