Гігантський космічний "метелик" забезпечить енергією бази на Місяці: що відомо (фото)

Нова електростанція у формі метелика може бути побудована з матеріалів, знайдених на Місяці.

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Європейське космічне агентство разом зі швейцарською компанією Astrostrom представили проєкт космічної електростанції під назвою Greater Earth Lunar Power Station (GE⊕-LPS) для створення мегават електроенергії. Вона зможе забезпечити електроенергією майбутні поселення на Місяці, пише Popular Science.

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Збирати енергію Сонця на Землі можна тільки протягом світлового дня, але цього обмеження не існує в космосі. Тому деякі вчені зайнялися останніми роками створенням проєктів космічних сонячних електростанцій.

Такі електростанції зможуть виробляти величезну кількість майже безмежної енергії використовуючи сонячне випромінювання. А потім за допомогою мікрохвильових передач ця енергія може бути передана на Землю.

Тепер вчені задаються питанням, чи зможе така космічна сонячна електростанція забезпечити електроенергією майбутні бази на Місяці. Саме такий проект під назвою GE⊕-LPS був представлений Європейським космічним агентством спільно зі швейцарською компанією Astrostrom.

Ця електростанція у формі метелика, найімовірніше, матиме V-подібні сонячні панелі з вбудованими антенами, розгорнуті у вигляді спіралі на площі понад один квадратний кілометр. Такий розмір гіпотетично може дозволити станції передавати постійно до 23 мегават електроенергії на Місяць.

Нова електростанція у формі метелика може бути побудована з матеріалів, знайдених на Місяці Фото: ESA

Автори проєкту вважають, що і GE⊕-LPS, і сонячні панелі станції можна створити за допомогою місячних матеріалів. Це мінімізує витрати і не потрібно буде доставляти матеріали із Землі. Вчені пропонують використовувати знайдені на Місяці залізо і сірку для виробництва піриту для створення різних елементів електростанції. Наприклад, для створення сонячних панелей.

Але насправді, нова космічна конструкція — це не просто засіб для виробництва електроенергії. Це ще й космічна станція, де зможуть постійно перебувати люди. Згідно з проєктом, ця станція перебуватиме на висоті приблизно 61 тисячу км над поверхнею Місяця.

У цьому місці космічна станція може виступати як сполучна ланка для астронавтів, які летітимуть із Землі на Місяць. За словами вчених, у житлових модулях станції можна створити штучну гравітацію, яка б нагадувала земну. Так астронавти зможуть перебувати тут деякий час разом з обслуговуючим персоналом під час польотів на Місяць або ж під час повернення на Землю.

Також автори проєкту вказують на те, що ця станція також зможе забезпечити електроенергією і Землю.

Але ця технологія все ще перебуває в зародковому стані, і їй ще належить пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе забезпечити енергією землян, не кажучи вже про майбутніх жителів Місяця.

Фокус уже писав про те, що експерти розвіяли чергову теорію змови, яка стосується того, як астронавти полетіли з Місяця на посадковому модулі.