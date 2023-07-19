Вогонь у космосі: як проводяться такі експерименти й навіщо вченим для цього потрібен Місяць (відео)

Учений із NASA наполягає на проведенні експериментів із вогнем на поверхні супутника Землі, і для цього є важлива причина.

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Учений із NASA, який керує проведенням експериментів із вогнем у космосі, подав заявку на проведення аналогічної роботи на роботизованому місячному посадковому модулі NASA, пише Space.

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Девід Урбан, який вивчає поведінку вогню в космосі в Дослідницькому центрі NASA імені Джона Гленна, є керівником експериментів із вогнем, які проводяться на вантажному кораблі Cygnus від компанії Northrop Grumman. Цей корабель доставляє необхідне обладнання та припаси на Міжнародну космічну станцію (МКС).

На Cygnus уже проведели 5 експериментів, у межах яких учені вивчали поведінку вогню в умовах космосу, щоб поліпшити пожежну безпеку на космічних кораблях і станціях. Ці експерименти також необхідні для розуміння того, як забезпечити пожежну безпеку на майбутніх місячних базах.

На Cygnus уже проведели 5 експериментів, у межах яких учені вивчали поведінку вогню в умовах космосу Фото: NASA

Урбан вважає, що ефективнішими експерименти з вогнем будуть, якщо їх проводити на поверхні Місяця. І головна причина полягає в їхній тривалості, адже всі інші аналогічні роботи проводяться протягом короткого періоду часу.

Саме тому він подав заявку на проведення чергового експерименту з вогнем для вивчення методів пожежної безпеки на роботизованому місячному апараті Commercial Lunar Payload Services. Цей посадковий модуль повинен буде використовуватися для доставки вантажів і, можливо, астронавтів на поверхню Місяця.

За словами Урбана, експерименти з вогнем під час польоту космічного корабля на Місяць або ж на майбутній місячній космічній станції не можуть бути дуже тривалими через присутність тут астронавтів.

Експеримент Saffire-V

Найближчим часом новий експеримент із вогнем у космосі під назвою Saffire-VI буде проведено вшосте на борту вантажного корабля Cygnus, який вирушить на МКС 2 серпня.

Хоча корабель перебуватиме на МКС протягом 3 місяців, сам експеримент, як і в минулі рази, буде запущений, тільки коли Cygnus відлетить на безпечну відстань від космічної станції, і триватиме доти, доки корабель не згорить в атмосфері Землі. За ходом експерименту вчені, як завжди, стежитимуть за допомогою бортових камер.

Вантажний космічний корабель Cygnus Фото: NASA

Науковці так хочуть побачити, як може зростати вогонь, у якому згорають матеріали, що використовуються на космічних кораблях і МКС, щоб мати краще уявлення про те, як запобігти можливим пожежам і врятувати життя астронавтів. Під час нового експерименту концентрацію кисню буде підвищено, а також учені хочуть перевірити новий метод гасіння пожеж у космосі.

На МКС також проводять подібні експерименти, але в набагато менших масштабах, щоб не наражати на небезпеку екіпаж.

"Тому нам потрібно опинитися на поверхні Місяця для проведення подальших експериментів із вогнем", — каже Урбан Фото: NASA

Учені вважають, що такі експерименти корисні для того, щоб розуміти, як поводитиметься полум'я ще й на місячних базах. Розуміння того, як поширюється полум'я та як горять матеріали в різних середовищах, має вирішальне значення для безпеки майбутніх мешканців Місяця, кажуть учені.

"Тому нам потрібно опинитися на поверхні Місяця для проведення подальших експериментів із вогнем", — каже Урбан.

Фокус уже писав про те, що з'явився проєкт нової космічної станції біля Місяця, яка буде ще й гігантською електростанцією. За її допомогою майбутні жителі Місяця зможуть отримувати мегавати чистої енергії, отриманої від Сонця.