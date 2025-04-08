День на наименее изученной планете Солнечной системы длиннее, чем думали астрономы (фото)

В то время, как ученые имеют много информации о таких планетах, как Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, планеты Меркурий, Нептун и Уран остаются наименее изученными мирами Солнечной системы. Уран единственный раз в истории видел с близкого расстояния космический аппарат "Вояджер-2" и из-за того, что эта планета находится далеко от нас (в среднем 2,8 млрд км), ее изучение остается сложным. Теперь же астрономы с помощью космического телескопа Хаббл определили сколько на самом деле длятся сутки на Уране.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Седьмая планета от Солнца, Уран, остается одним из самых загадочных миров Солнечной системы, ось которого находится практически в плоскости его орбиты, по которой планета вращается вокруг нашей звезды. То есть в отличие от других планет Уран кажется "лежит на боку". У этого ледяного гиганта есть еще много особенностей, которые пока сложно объяснить, но теперь астрономы смогли уточнить скорость вращения планеты вокруг своей оси и таким образом получить данные о том, сколько на самом деле продолжаются сутки на этой планете.

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Первым и пока что единственным космическим аппаратом, который наблюдал за Ураном с близкого расстояния, является "Вояджер-2", который пролетел мимо ледяного огромного мира (он примерно в 4 раза больше Земли) почти 40 лет назад. Благодаря полученным данным астрономы определили, что Уран совершает полный оборот вокруг своей оси за 17 часов 14 минут и 24 секунды. То есть именно такая продолжительность суток на Уране, как считали ученые. Эта оценка была основана на радиосигналах, излучаемых полярными сияниями планеты, и прямых измерениях магнитного поля. Эта цифра стала основой для расчета координат загадочной планеты и картирования его поверхности.

Авторы исследования создали новый метод оценки вращения Урана вокруг своей оси с помощью наблюдений за движениями полярных сияний планеты. Они создаются благодаря взаимодействию солнечных частиц с магнитным полем Урана. Для исследования планеты астрономы использовали данные космического телескопа Хаббл, которые он собирал с 2011 по 2022 год.

Планета Уран и ее полярные сияния Фото: NASA

В результате астрономы выяснили, что скорость вращения Урана вокруг своей оси на самом деле составляет 17 часов 14 минут и 52 секунды, а это на 28 секунд больше, чем показала прошлая оценка.

По словам ученых, первоначальная оценка, основанная на данных аппарата "Вояджер-2" имела неопределенности, которые привели к ошибке в 180 градусов в долготе Урана, в результате чего наблюдения за ориентацией магнитных полюсов планеты стали невозможными. Соответственно системы координат, основанные на устаревшем периоде вращения, стали неточными.

Ученые с помощью космического телескопа Хаббл в течение 10 лет отслеживали движение полярных сияний на Уране и смогли точно определить положение магнитных полюсов планеты, что помогло более точно определить период вращения ледяного мира вокруг своей оси.

Ученые с помощью космического телескопа Хаббл в течение 10 лет отслеживали движение полярных сияний на Уране и смогли точно определить положение магнитных полюсов планеты, что помогло более точно определить период вращения ледяного мира вокруг своей оси Фото: NASA

В отличие от полярных сияний на Земле, Юпитере и Сатурне, эти атмосферные явления полярные на Уране ведут себя уникальным и непредсказуемым образом. Это связано с сильно наклоненным магнитным полем планеты, которое значительно смещено относительно ее оси вращения.

По словам астрономов, новый метод можно использовать для определения скорости вращения вокруг своей оси любого объекта с магнитным полем и полярными сияниями не только в Солнечной системе, но планет за ее пределами.

Обновленная оценка периода вращения Урана вокруг совей оси предоставила более надежную систему координат для ледяного гиганта, которая, как ожидается, останется точной в течение десятилетий, пока будущие миссии не предоставят еще более точные данные, говорят астрономы.

Как уже писал Фокус, индийский экспериментальный модуль упал из космоса на Землю. Это произошло всего через несколько месяцев после запуска на орбиту, но, как заявили индийские космические чиновники, это произошло не из-за сбоя в работе модуля.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли причину странной вулканической активности на Венере.