Наименее изученная планета Солнечной системы изменилась за 20 лет: что обнаружили ученые (фото)

Анализ данных за 20 лет наблюдений космического телескопа Хаббл за планетой Уран предоставил новые сведения о сложных атмосферных изменениях, которые в значительной степени обусловлены воздействием излучения Солнца.

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Об этом пишет Space.

Уран, седьмая планета от Солнца, известная своим уникальным наклоном оси, при этом экватор и орбита планеты образуют почти прямой угол. Вероятно, Уран получил такой наклон оси после столкновения с объектом размером с Землю миллионы лет назад. Такой наклон оси приводит к тому, что в полярных регионах Урана существуют продолжительные темные зимы и яркое лето, что приводит к резким сезонным изменениям, особенно на северном и южном полюсах планеты.

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Уран остается наименее изученной планетой в Солнечной системе, наряду с Меркурием, в основном потому, что его посетил только один космический аппарат почти 40 лет назад. Это был "Вояджер-2" и эта единственная встреча совпала с исключительным солнечным событием, что еще больше усложнило понимание далекого ледяного гиганта.

Теперь же ученые из Университета штата Аризона, США, представили результаты 20-летнего наблюдения за Ураном с помощью космического телескопа Хаббл, которые дают новые сведения о составе и динамике атмосферы планеты. Результаты исследования помогут астрономам лучше понять, как работает атмосфера Урана и как она реагирует на изменение света Солнца.

Ученые с помощью данных, собранных с 2002 по 2022 год смогли оставить картину сезонных изменений на Уране. Поскольку ледяному гиганту требуется чуть более 84 земных лет, чтобы завершить один оборот вокруг Солнца, астрономы в основном наблюдали северную весну планеты, но уже в 2030 году там наступит северное лето, когда солнечный свет будет падать на ледяной мир по-другому.

Ученые представили результаты 20-летнего наблюдения за Ураном с помощью космического телескопа Хаббл, которые дают новые сведения о составе и динамике атмосферы планеты Фото: NASA

На снимках телескопа Хаббл, слева направо, видно, что южный полярный регион Урана темнеет, когда он входит в зимнюю тень, в то время как северный полярный регион светлеет по мере приближения северного лета.

Атмосфера Урана в основном состоит из водорода и гелия с небольшим количеством воды и аммиака, также метана, который придает планете характерный сине-зеленый оттенок. Наблюдения указывают на сложные модели атмосферной циркуляции на Уране в этот период, причем данные, наиболее чувствительные к распределению метана, указывают на нисходящий поток в полярных регионах и восходящий поток в других областях. В частности, ученые обнаружили, что метан неравномерно распределен по Урану, но довольно сильно истощен вблизи его полюсов, причем это истощение остается постоянным на протяжении многих лет.

Уран и его кольца. Фотография космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Наблюдения также выявили изменения в концентрации аэрозолей, что позволило ученым составить карту атмосферной структуры планеты. В то время как истощение метана и аэрозольные структуры оставались относительно стабильными в средних и низких широтах в течение двух десятилетий, полярные регионы показали более резкие изменения.

Ученые обнаружили, что аэрозоли вблизи северного полюса стали ярче, особенно в последние годы, когда планета приближалась к своему северному лету. Эти долгосрочные наблюдения предоставили астрономам более глубокое понимание того, как функционирует атмосфера ледяного гиганта и как она реагирует на изменение солнечного света.

Как уже писал Фокус, ученые получили намек на новую физику с помощью "красивой" антиматерии. Физики на Большом адронном коллайдере сделали первое в своем роде открытие об антиматерии, которое может помочь решить одну из самых больших загадок Вселенной.

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