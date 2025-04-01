Найменш вивчена планета Сонячної системи змінилася за 20 років: що виявили вчені (фото)

Аналіз даних за 20 років спостережень космічного телескопа Габбл за планетою Уран надав нові відомості про складні атмосферні зміни, які значною мірою зумовлені впливом випромінювання Сонця.

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Про це пише Space.

Уран, сьома планета від Сонця, відома своїм унікальним нахилом осі, при цьому екватор і орбіта планети утворюють майже прямий кут. Ймовірно, Уран отримав такий нахил осі після зіткнення з об'єктом розміром із Землю мільйони років тому. Такий нахил осі призводить до того, що в полярних регіонах Урана існують тривалі темні зими і яскраве літо, що призводить до різких сезонних змін, особливо на північному і південному полюсах планети.

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Уран залишається найменш вивченою планетою в Сонячній системі, поряд із Меркурієм, переважно тому, що його відвідав лише один космічний апарат майже 40 років тому. Це був "Вояджер-2" і ця єдина зустріч збіглася з винятковою сонячною подією, що ще більше ускладнило розуміння далекого крижаного гіганта.

Тепер же вчені з Університету штату Арізона, США, представили результати 20-річного спостереження за Ураном за допомогою космічного телескопа Хаббл, які дають нові відомості про склад і динаміку атмосфери планети. Результати дослідження допоможуть астрономам краще зрозуміти, як працює атмосфера Урана і як вона реагує на зміну світла Сонця.

Вчені за допомогою даних, зібраних з 2002 по 2022 рік змогли залишити картину сезонних змін на Урані. Оскільки крижаному гіганту потрібно трохи більше 84 земних років, щоб завершити один оберт навколо Сонця, астрономи в основному спостерігали північну весну планети, але вже 2030 року там настане північне літо, коли сонячне світло падатиме на крижаний світ по-іншому.

Учені представили результати 20-річного спостереження за Ураном за допомогою космічного телескопа Хаббл, які дають нові відомості про склад і динаміку атмосфери планети Фото: NASA

На знімках телескопа Габбл, зліва направо, видно, що південний полярний регіон Урану темнішає, коли він входить у зимову тінь, тоді як північний полярний регіон світлішає в міру наближення північного літа.

Атмосфера Урану в основному складається з водню і гелію з невеликою кількістю води і аміаку, також метану, який надає планеті характерного синьо-зеленого відтінку. Спостереження вказують на складні моделі атмосферної циркуляції на Урані в цей період, причому дані, найчутливіші до розподілу метану, вказують на спадний потік у полярних регіонах і висхідний потік в інших областях. Зокрема, вчені виявили, що метан нерівномірно розподілений по Урану, але досить сильно виснажений поблизу його полюсів, причому це виснаження залишається постійним протягом багатьох років.

Уран і його кільця. Фотографія космічного телескопа Вебб Фото: NASA

Спостереження також виявили зміни в концентрації аерозолів, що дозволило вченим скласти карту атмосферної структури планети. У той час як виснаження метану й аерозольні структури залишалися відносно стабільними в середніх і низьких широтах протягом двох десятиліть, полярні регіони показали більш різкі зміни.

Вчені виявили, що аерозолі поблизу північного полюса стали яскравішими, особливо в останні роки, коли планета наближалася до свого північного льоту. Ці довгострокові спостереження надали астрономам глибше розуміння того, як функціонує атмосфера крижаного гіганта і як вона реагує на зміну сонячного світла.

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