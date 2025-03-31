Необычные миры: спутники планеты Уран скрывают внутри то, что есть и на Земле (фото)

Ученые считают, что на спутниках Урана может находиться океан из жидкой воды, но скрывается он в недрах этих миров. В частности, астрономы считают, что такие океаны могут находиться под ледяной поверхностью спутников Умбриэль и Оберон.

Related video

Результаты исследования описаны в статье издания Universe Today.

Новое исследование ученых, который использовали данные о карликовой планете Церера в качестве аналога для изучения процесса криовулканизма на спутниках планеты Уран, может помочь лучше понять формирование и эволюцию океанических миров в Солнечной системе. Эти миры могут потенциально поддерживать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, сейчас имеется очень мало данных о спутниках планеты Уран, но они представляют собой большой интерес, ведь там могут находиться подземные океаны из жидкой воды. В частности, это касается спутников Умбриэль и Оберон. Поскольку карликовая планета Церера имеет схожие геологические особенности, ученые использовали данные о ней для того. Чтобы выяснить, есть ли океаны на спутниках Урана или нет.

Церера Фото: wikipedia

Ученые сравнили данные о криовулканизме на Церере, признаки которого представлены в виде ярких пятен на поверхности карликовой планеты, с данными, полученными аппаратом "Вояджер-2", который пролетел мимо спутников Урана почти 40 лет назад. Криовулканизм на Церере связывают с выбросами замороженной соленой воды, которая может происходить из подземного океана. Он, как считают ученые, скорее всего существовал на Церере, а может быть существует и сейчас. Учитывая то, что яркие пятна, связанные с потенциальным криовулканизмом, были обнаружены и на спутниках Умбриэль и Оберон, моделирование показало, что они могли появиться в результате выбросов замороженной воды из подземного океана.

Составное изображение Урана (в центре) и его основных спутников (от большего к меньшему): Ариэль, Миранда, Титания, Оберон и Умбриэль. Снимки сделаны космическим аппаратом "Вояджер-2" Фото: NASA

Ученые считают, что океаны из жидкой воды на спутниках Урана либо существовали в прошлом, либо же существуют и сейчас. Соленая замороженная воды могла быть выброшена на поверхность после того, как в спутники врезались крупные астероиды и оставили большие кратеры.

Крупнейшие спутники планеты Уран: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Титания Фото: NASA

Криовулканизм — это ледяная версия традиционного вулканизма, но из недр происходит выброс не горячей лавы, а льда. Подобные выбросы замороженной воды были обнаружены и на некоторых спутниках Юпитера и Сатурна, поэтому ученые считают, что там также может находиться океан под поверхностью.

Пока что единственным космическим аппаратом, который смог изучить Уран и его спутники с близкого расстояния, является "Вояджер-2". Ученые говорят, что необходима новая миссия, которая помогла бы получить подтверждение предложенной гипотезе об океанах.

Планета Уран остается одним из самых загадочных миров Солнечной системы. Урна имеет чрезвычайно большой наклон своей оси относительно плоскости орбиты, а потому кажется, что планета вращается вокруг Солнца лежа на боку. Также это планета имеет интересную атмосферу и погодные процессы, многие из которых еще предстоит объяснить.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование планеты Уран показало, что ученые имели не совсем верное представление об этом газовом гиганте.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат Solar Orbiter впервые запечатлел структуру, исходящую от Солнца на миллионы километров. Solar Orbiter впервые запечатлел как солнечной ветер вылетает из нашей звезды в виде закрученного вихря.