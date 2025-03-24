Умерла волонтер Екатерина Гнот: в 2024 она потеряла мужа на фронте (фото)

У женщины осталось двое маленьких детей. Подруга Екатерины Галина Гладуш подозревает доведение до самоубийства.

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В Виннице умерла волонтер Екатерина Гнот, которая в конце 2024 года потеряла мужа на фронте. Об этом пишет "УП. Жизнь" со ссылкой на друзей женщины.

Подруга Екатерины Галина Гладуш подозревает доведение до самоубийства, а полиция открыла соответствующее уголовное производство. Гладуш отметила, что не будет раскрывать обстоятельства смерти из уважения к покойной.

У женщины, которая работала в бьюти-индустрии, осталось двое маленьких дочерей.

"Катя, Катюша! Вчера во время похорон близкого мне человека вырвала сердце своей дорогой в вечность. Навсегда оставила мне свой голос, взгляд, улыбку, все добрые поступки, теплые слова, переписку, голосовые сообщения. Эта проклятая война подарила ее мне и так быстро забрала. Теперь в Винницу на могилу я уже должна поехать к четырем близким", — написала Галина Гладуш в Facebook.

Как пишут друзья Екатерины, она была одной из лучших мастериц в сфере красоты в Виннице. Гнот активно помогала украинским военным.

По словам ее подруги Дианы Поповецкой, женщина "не справилась с болью утраты". 8 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в Херсоне погиб муж Екатерины Гнот Сергей Могилевич.

После этого женщина создала петицию с просьбой присвоить возлюбленному звание Героя Украины. 27 февраля она сообщила, что удалось собрать необходимые 25 тысяч голосов.

24 марта 2025 года Екатерину Гнот похоронили на Сабаровском кладбище.

Напомним, Владимир Зеленский присвоил пилоту Алексею Месю звание Героя Украины посмертно.

Также Фокус писал о гибели на войне блогера Антона Пшеничного.