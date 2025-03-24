Померла волонтерка Катерина Гнот: у 2024 вона втратила чоловіка на фронті (фото)

У жінки залишилося двоє маленьких дітей. Подруга Катерини Галина Гладуш підозрює доведення до самогубства.

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У Вінниці померла волонтерка Катерина Гнот, яка наприкінці 2024 року втратила чоловіка на фронті. Про це пише "УП. Життя" з посиланням на друзів жінки.

Подруга Катерини Галина Гладуш підозрює доведення до самогубства, а поліція відкрила відповідне кримінальне провадження. Гладуш зазначила, що не розкриватиме обставини смерті з поваги до покійної.

У жінки, яка працювала в бʼюті-індустрії, залишилося двоє маленьких доньок.

"Катя, Катюша! Вчора під час поховання близької мені людини вирвала серце своєю дорогою у вічність. Назавжди залишила мені свій голос, погляд, посмішку, всі добрі вчинки, теплі слова, листування, голосові повідомлення. Ця клята війна подарувала її мені і так швидко забрала. Тепер у Вінницю на могилу я вже маю поїхати до чотирьох близьких", – написала Галина Гладуш у Facebook.

Як пишуть друзі Катерини, вона була однією з найкращих майстринь у сфери краси у Вінниці. Гнот активно допомагала українським військовим.

За словами її подруги Діани Поповецької, жінка "не впоралася з болем втрати". 8 листопада 2024 під час виконання бойового завдання в Херсоні загинув чоловік Катерини Гнот Сергій Могилевич.

Після цього жінка створила петицію з проханням присвоїти коханому звання Героя України. 27 лютого вона повідомила, що вдалося зібрати необхідні 25 тисяч голосів.

24 березня 2025 Катерину Гнот поховали на Сабарівському кладовищі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський присвоїв пілоту Олексію Месю звання Героя України посмертно.

Також Фокус писав про загибель на війні блогера Антона Пшеничного.