Конкуренция за каждого клиента: работники похоронного бюро подрались из-за трупа (видео)

В мексиканском городе Вильяермос два сотрудника похоронных бюро устроили драку посреди улицы из-за права обслуживать тело мужчины, который трагически погиб. Странный инцидент произошел на глазах у свидетелей днем в понедельник, 24 марта.

Подробнее об этом случае пишет издание Need To Know.

Представители двух ритуальных агентств прибыли в дом покойного, который погиб, получив удар током во время украшения свое жилье. Мужчины начали спорить, кто же будет обслуживать этого клиента. Постепенно их спор перерос в драку. Этот конфликт даже попал на видео.

Один из сотрудников пытался ударить другого ногой в стиле кунг-фу, но столкнулся с сопротивлением. В какой-то момент мимо них прошел полицейский, но не обратил на драку никакого внимания. Когда худощавый мужчина начал угрожать другому ножом, соперник отступил. По сообщениям, злоумышленник догнал конкурента и, возможно, нанес ему ножевое ранение.

Кому в конце концов достался клиент — неизвестно. Позже работники ритуального агентства вынуждены были объяснять свое поведение работникам правоохранительных органов. Мужчины достигли мирового соглашения и их отпустили на свободу.

