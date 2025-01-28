"Смотрите, открылись глаза": мертвец ожил на собственных похоронах и удивил плакальщиц

Родственники умершего мужчины предложили вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его в больницу.

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Близкие умершего мужчины пришли на похороны и заметили, что мертвец ожил — его глаза якобы начали медленно открываться. Жуткий случай произошел на церемонии прощания в Доминиканской Республике. Об этом пишет издание The Mirror.

Увидев, что покойник шевелится, одна из плакальщиц сказала: "Смотрите, он открывает глаза". Другая женщина добавила: "Кто знает, возможно, он борется за свою жизнь?".

Некоторые из присутствующих предположили, что такой эффект возник из-за мерцания света мобильного телефона, а также списали все на предсмертное движение мышц: "Это происходит, когда труп окоченеет, потому что мышцы медленно сокращаются".

Родственники "мертвеца" все же предложили вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его в больницу. Пока не было ни одного официального подтверждения того, что произошло с мужчиной дальше.

Мужчина "ожил" на собственных похоронах Фото: Pexels

Кстати, ранее уже неоднократно появлялись похожие новости. Напомним, что в Эквадоре 76-летняя Белла Монтоя, которую родственники признали мертвой, чудом ожила во время своих поминок. До этого медики диагностировали смерть, причиной которой, по их сообщению, была остановка сердца.

Ранее также сообщалось, что тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон. Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь и были удивлены, обнаружив, что тело служанки церкви почти не подверглось разложению.

Иногда случаются и смешные случаи. Например, мужчина из Таиланда, который ездил на заработки, вернулся домой и неожиданно попал на собственные похороны. Как позже выяснилось, это произошло из-за ошибки полицейских, которые спутали его с неизвестным, замерзшим на улице. В конце концов родственники, друзья и соседи превратили церемонию прощания в праздник.