"Гляньте, відкрились очі": мрець ожив на власному похороні й здивував плакальниць

Родичі померлого чоловіка все ж запропонували викликати швидку допомогу, щоб відвезти його до лікарні.

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Близькі померлого чоловіка прийшли на похорон й раптом помітили, що мрець ожив — його очі нібито почали повільно відкриватися. Моторошний випадок стався на церемонії прощання у Домініканській Республіці. Про це пише видання The Mirror.

Побачивши, що покійник ворушиться, одна з плакальниць сказала: "Дивіться, він відкриває очі". Інша жінка додала: "Хто знає, можливо, він бореться за своє життя?".

Дехто з присутніх припустив, що такий ефект виник через мерехтіння світла мобільного телефону, а також списали все на передсмертний рух м'язів: "Це стається, коли труп заклякає, бо м'язи повільно скорочуються".

Родичі "мерця" все ж запропонували викликати швидку допомогу, щоб відвезти його до лікарні. Поки що не було жодного офіційного підтвердження того, що сталося з чоловіком далі.

Чоловік "ожив" на власному похороні Фото: Pexels

До речі, раніше уже неодноразово з’являлись схожі новини. Нагадаємо, що в Еквадорі 76-річна Белла Монтоя, яку родичі визнали мертвою, дивом ожила під час своїх поминок. До цього медики діагностували смерть, причиною якої, за їхнім повідомленням, була зупинка серця.

Раніше також повідомлялося, що тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону. Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар і були здивовані, виявивши, що тіло служниці церкви майже не піддалося розкладу.

Інколи трапляються й смішні випадки. Наприклад, чоловік з Таїланду, який їздив на заробітки, повернувся додому й несподівано потрапив на власний похорон. Як пізніше з’ясувалось, це сталося через помилку поліціянтів, які сплутали його з невідомим, котрий замерз на вулиці. Врешті-решт родичі, друзі та сусіди перетворили церемонію прощання на свято.