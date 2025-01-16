Отямився і глянув на дружину: чоловік перед похороном повернувся з того світу (фото)

Пенсіонер лежав в лікарні у важкому стані. Його родичі вже почали збирати необхідні документи та готувати церемонію прощання.

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67-річний Павітран з індійського штату Карнатака несподівано розплющив очі й ожив буквально за кілька годин до власного похорону. Перед тим лікарі оголосили його мертвим, підтвердивши, що не можуть йому більше нічим допомогти. Про це пише видання News9 Live.

Павітран лежав в лікарні міста Мангалур у важкому стані. Родичі почали збирати необхідні документи та готувати церемонію прощання в його рідному місті Каннур. Тіло завантажили в машину швидкої допомоги та повезли на батьківщину. Під час п'ятигодинної поїздки чоловік не подавав ознак життя. У місцевих газетах вже з'явилася інформація про його смерть.

Павітран ожив після смерті Фото: AKG Hospital

Коли ж індійця доставили в клініку, лікар помітив, що той дихає й ледь помітно пересуває рукою. Пацієнта негайно перевели в реанімацію. До ранку стан чоловіка стабілізувався, а ще через деякий час він навіть прийшов до тями, розплющив очі й подивився на дружину.

За словами родичів, Павітран потрапив до лікарні в Мангалурі з інсультом і проблемами з диханням. Лікарі заявили, що він живий тільки завдяки ШВЛ, тому порадили родичам готуватися до гіршого. Коли пацієнт знепритомнів, медпрацівники підтвердили, що все скінчено.

До речі, це вже не перша подібна історія. У Еквадорі під час власних похоронів ожила 76-річна жінка, яка була оголошена в лікарні мертвою. Очевидці розповідають, що "покійниця" почала стукати зсередини труни. За сім днів після цього вона все ж померла від ішемічного інсульту. Медики зазначили, що пацієнтка була під "постійним наглядом", але не надали додаткових деталей про цей випадок.

Крім того, ми писали про те, як 62-річного чоловіка з Молдови, якого поховали живцем, врятували аж через 4 дні. Його відчайдушні крики про допомогу, що долинали з-під землі, випадково почули поліціянти. Пізніше потерпілий розповів правоохоронцям, як це сталося.