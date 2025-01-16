Очнулся и посмотрел на жену: мужчина перед похоронами вернулся с того света (фото)

Пенсионер лежал в больнице в тяжелом состоянии. Его родственники уже начали собирать необходимые документы и готовить церемонию прощания.

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67-летний Павитран из индийского штата Карнатака неожиданно открыл глаза и ожил буквально за несколько часов до собственных похорон. Перед тем врачи объявили его мертвым, подтвердив, что не могут ему больше ничем помочь. Об этом пишет издание News9 Live.

Павитран лежал в больнице города Мангалур в тяжелом состоянии. Родственники начали собирать необходимые документы и готовить церемонию прощания в его родном городе Каннур. Тело погрузили в машину скорой помощи и повезли на родину. Во время пятичасовой поездки мужчина не подавал признаков жизни. В местных газетах уже появилась информация о его смерти.

Павитран ожил после смерти Фото: AKG Hospital

Когда же индийца доставили в клинику, врач заметил, что тот дышит и едва заметно передвигает рукой. Пациента немедленно перевели в реанимацию. К утру состояние мужчины стабилизировалось, а еще через некоторое время он даже пришел в себя, открыл глаза и посмотрел на жену.

По словам родственников, Павитран попал в больницу в Мангалуре с инсультом и проблемами с дыханием. Врачи заявили, что он жив только благодаря ИВЛ, поэтому посоветовали родственникам готовиться к худшему. Когда пациент потерял сознание, медработники подтвердили, что все кончено.

Кстати, это уже не первая подобная история. В Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена в больнице мертвой. Очевидцы рассказывают, что "покойница" начала стучать изнутри гроба. Через семь дней после этого она все же умерла от ишемического инсульта. Медики отметили, что пациентка была под "постоянным наблюдением", но не предоставили дополнительных деталей об этом случае.

Кроме того, мы писали о том, как 62-летнего мужчину из Молдовы, которого похоронили заживо, спасли только через 4 дня. Его отчаянные крики о помощи, доносившиеся из-под земли, случайно услышали полицейские. Позже потерпевший рассказал правоохранителям, как это произошло.