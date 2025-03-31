"Как две капли воды": дочь выиграла тот же конкурс красоты, что и мама, но спустя 40 лет (фото)

20-летняя Табита Беннетт из Великобритании на прошлой неделе получила титул "Мисс Ланкашир" и прошла в национальный финал "Мисс Англия", повторив успех своей матери Вики, которая одержала эту же победу 40 лет назад. Фотографии двух красавиц почти с идентичной внешностью поразили публику.

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Об истории королев красоты пишет таблоид Daily Star.

В 1986 году Вики вошла в топ 15 финалисток. Табита стремится превзойти достижения своей мамы, завоевав корону и шанс соревноваться за титул "Мисс Мира".

"Мама всегда поощряла меня участвовать в конкурсах красоты. Однажды я подумала: "Почему бы и нет?". Выиграла "Мисс Чешир" на первом этапе, а затем и "Мисс Блэкпул", где также побеждала моя мама в 1984 году", — рассказывает Табита из Натсфорда, которая похожа на свою мать, "как две капли воды".

Табита Беннетт гордится своими победами Фото: SWNS

60-летняя Вики, которая руководит магазином детской одежды, получила "сотни" титулов на конкурсах красоты в свои подростковые годы. В 80-х годах женщина даже соревновалась с нынешней руководительницей "Мисс Англия" Энджи Бизли.

"Когда Табита выходит на сцену, она превращается в другую девушку. Я видела, как ее уверенность растет с каждым разом. В этот раз она была просто потрясающая", — делится Вики.

Практичная мама помогает дочери находить красивые наряды без лишних затрат, месяцами ища дизайнерские платья, обувь и аксессуары на различных сайтах и в благотворительных магазинах.

Энджи Бизли, организатор "Мисс Англия", отметила: "Было замечательно снова увидеть Вики после 35+ лет. Я не знала, что у нее есть дочь, которая также участвует в конкурсах красоты".

Вики тоже стала королевой красоты в 1984 году Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 16-летняя королева красоты из средней школы Кауане Роде Камарго, которая стала женой 66-летнего мэра-мультимиллионера Хиссама Хуссейна Дехаини, опубликовала фото со своего свидания, отвечая на критику.

Тем временем 37-летняя Эффи Мерфи из Ирландии после операции по удалению желудочного рукава похудела почти на 70 килограммов и получила многочисленные титулы на конкурсах красоты.