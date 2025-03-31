"Як дві краплі води": дочка виграла той самий конкурс краси, що й мама, але через 40 років (фото)

20-річна Табіта Беннетт з Великої Британії минулого тижня отримала титул "Міс Ланкашир" і пройшла до національного фіналу "Міс Англія", повторивши успіх своєї матері Вікі, яка здобула цю ж перемогу 40 років тому. Фотографії двох красунь майже з ідентичною зовнішністю вразили публіку.

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Про історію королев краси пише таблоїд Daily Star.

У 1986 році Вікі увійшла до топ 15 фіналісток. Табіта прагне перевершити досягнення своєї мами, виборовши корону та шанс змагатися за титул "Міс Світу".

"Мама завжди заохочувала мене брати участь у конкурсах краси. Одного дня я подумала: "Чому б і ні?". Виграла "Міс Чешир" на першому етапі, а потім і "Міс Блекпул", де також перемагала моя мама у 1984 році", — розповідає Табіта з Натсфорда, яка схожа на свою матір, "як дві краплі води".

Табіта Беннетт пишається своїми перемогами Фото: SWNS

60-річна Вікі, яка керує магазином дитячого одягу, здобула "сотні" титулів на конкурсах краси у свої підліткові роки. У 80-х роках жінка навіть змагалася з нинішньою керівницею "Міс Англія" Енджі Бізлі.

"Коли Табіта виходить на сцену, вона перетворюється на іншу дівчину. Я бачила, як її впевненість зростає з кожним разом. Цього разу вона була просто приголомшлива", — ділиться Вікі.

Практична мама допомагає доньці знаходити гарні вбрання без зайвих витрат, місяцями шукаючи дизайнерські сукні, взуття та аксесуари на різноманітних сайтах та в благодійних магазинах.

Енджі Бізлі, організаторка "Міс Англія", зазначила: "Було чудово знову побачити Вікі після 35+ років. Я не знала, що у неї є донька, яка також бере участь у конкурсах краси".

Вікі теж стала королевою краси в 1984 роц Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 16-річна королева краси з середньої школи Кауане Роде Камарго, яка стала дружиною 66-річного мера-мультимільйонера Хіссама Хуссейна Дехаіні, опублікувала фото зі свого побачення, відповідаючи на критику.

Тим часом 37-річна Еффі Мерфі з Ірландії після операції з видалення шлункового рукава схудла майже на 70 кілограмів і здобула численні титули на конкурсах краси.