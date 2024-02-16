Похоронне бюро розіслало листівки до Дня святого Валентина жителям будинку для людей похилого віку

Родичі літніх людей висловили свою стурбованість таким подарунком. За їхніми словами, це могло вплинути на емоційний стан членів їхніх родин.

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У Великій Британії похоронне бюро TH Sanders & Sons розіслало листівки до Дня святого Валентина жителям будинку для людей похилого віку Whitegates Care Centre, що було сприйнято як жахливий вчинок. Однак співробітники фірми заявили, що їхній жест було неправильно оцінено. Про це пише The Guardian.

Листівки, відправлені в будинок для літніх людей у Сурреї (Південно-Східна Англія), були прикрашені червоним серцем і рожевим бантом.

"Відправлено з любов'ю від TH Sanders & Sons", — свідчила записка.

Один із родичів, ім'я якого не називають, сказав, що встиг заховати подарунок до того, як мама побачила його, оскільки це було б жахливо. За його словами, це погано, що похоронне бюро намагається залучити нових клієнтів, націлюючись на вразливих літніх людей. Слова чоловіка підтримали й інші родичі.

"Це привело б їх у замішання, розлад і розчарування, адже часто вони приходять сюди після того, як втратили своїх літніх партнерів", — сказав один із них.

Будинок для літніх людей Whitegates Care Centre у Сурреї Фото: Whitegates Care

На бік похоронного бюро стали співробітники Whitegates.

"Ми глибоко вписані в місцеву спільноту і цінуємо підтримку та участь усіх наших сусідів, включно з похоронним бюро. З власної доброти вони дарують тепло, радість і щедрість нашим жителям, реалізуючи різні ініціативи. Від доставки різдвяних ковдр, пожертвувань на благодійні лотереї, листівок і солодощів до насіння для нашого саду. Їхній внесок був сприйнятий з вдячністю і шанобливістю як жителями, так і нашими співробітниками. Жителі були в захваті, отримавши листівки до Дня святого Валентина, і всі вони із задоволенням відсвяткували цей день", — заявив персонал будинку для літніх людей.

Своєю думкою поділився і представник материнської компанії похоронного бюро Dignity.

"Ми глибоко шкодуємо про ненавмисні неприємності, спричинені валентинкою, відправленою до Whitegates Care Centre однією з наших філій. Ми прагнемо підтримувати позитивні та шанобливі відносини з населенням, якому служимо. Ми визнаємо, що в такому разі наші зусилля з налагодження контактів з місцевим населенням були помилковими й недоречними", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 5 років не платив за житло в готелі й хотів стати його власником. Міккі Баррето зайшов занадто далеко, коли подав документи на право власності всією будівлею і спробував стягувати орендну плату з іншого мешканця. Тривала судова сага розпочалася 2018 року.

Також стало відомо, що жінку зняли з рейсу через надмірне відвідування туалету. Джоанна Чіу розповіла, що залишила гроші на борту, а співробітник авіакомпанії відмовився оплатити її таксі до готелю. Жінка зазначила, що в неї був розлад шлунка, але вона йшла на поправку.