Похоронное бюро разослало открытки ко Дню святого Валентина жителям дома престарелых

Родственники пожилых людей выразили свою обеспокоенность таким подарком. По их словам, это могло повлиять на эмоциональное состояние членов их семей.

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В Великобритании похоронное бюро TH Sanders & Sons разослало открытки ко Дню святого Валентина жителям дома престарелых Whitegates Care Centre, что было воспринято как ужасный поступок. Однако сотрудники фирмы заявили, что их жест был неправильно оценен. Об этом пишет The Guardian.

Открытки, отправленные в дом престарелых в Суррее (Юго-Восточная Англия), были украшены красным сердцем и розовым бантом.

"Отправлено с любовью от TH Sanders & Sons", — гласила записка.

Один из родственников, имя которого не называется, сказал, что успел спрятать подарок до того, как мама увидела его, так как это было бы ужасно. По его словам, это плохо, что похоронное бюро пытается привлечь новых клиентов, нацеливаясь на уязвимых пожилых людей. Слова мужчины поддержали и другие родственники.

"Это привело бы их в замешательство, расстройство и разочарование, ведь часто они приходят сюда после того, как потеряли своих пожилых партнеров", — сказал один из них.

Дом престарелых Whitegates Care Centre в Суррее Фото: Whitegates Care

На сторону похоронного бюро стали сотрудники Whitegates.

"Мы глубоко вписаны в местное сообщество и ценим поддержку и участие всех наших соседей, включая похоронное бюро. По собственной доброте они дарят тепло, радость и щедрость нашим жителям, реализуя различные инициативы. От доставки рождественских одеял, пожертвований на благотворительные лотереи, открыток и сладостей до семян для нашего сада. Их вклад был воспринят с благодарностью и признательностью как жителями, так и нашими сотрудниками. Жители были в восторге, получив открытки ко Дню святого Валентина, и все они с удовольствием отпраздновали этот день", — заявил персонал дома престарелых.

Своим мнением поделился и представитель материнской компании похоронного бюро Dignity.

"Мы глубоко сожалеем о непреднамеренных неприятностях, вызванных валентинкой, отправленной в Whitegates Care Centre одним из наших филиалов. Мы стремимся поддерживать позитивные и уважительные отношения с населением, которому служим. Мы признаем, что в данном случае наши усилия по налаживанию контактов с местным населением были ошибочными и неуместными", — сказал он.

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