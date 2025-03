Конкуренція за кожного клієнта: працівники похоронного бюро побилися через труп (відео)

У мексиканському місті Вільяермос два співробітники похоронних бюро влаштували бійку посеред вулиці через право обслуговувати тіло чоловіка, який трагічно загинув. Дивний інцидент стався на очах у свідків вдень у понеділок, 24 березня.

Детальніше про цей випадок пише видання Need To Know.

Представники двох ритуальних агентств прибули до будинку покійного, який загинув, отримавши удар струмом під час прикрашання свого житла. Чоловіки почали сперечатися, хто ж обслуговуватиме цього клієнта. Поступово їхня суперечка переросла у бійку. Цей конфлікт навіть потрапив на відео.

Один зі співробітників намагався вдарити іншого ногою у стилі кунг-фу, але зіткнувся з опором. У якийсь момент повз них пройшов поліціянт, але не звернув на бійку жодної уваги. Коли худорлявий чоловік почав погрожувати іншому ножем, суперник відступив. За повідомленнями, зловмисник наздогнав конкурента і, можливо, завдав йому ножового поранення.

Кому врешті-решт дістався клієнт — невідомо. Пізніше працівники ритуального агентства змушені були пояснювати свою поведінку працівникам правоохоронних органів. Чоловіки досягли мирової угоди і їх відпустили на волю.

