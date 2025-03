Справжня вірність: вчинок пса на похороні господаря змусив всіх розплакатися (фото)

Вчинок собаки, який не міг змиритися зі смертю власника, розчулив тисячі людей у мережі.

Момент прощання собаки з померлим господарем розчулив інтернет-користувачів. Під час поховальної процесії у Мексиці чотирилапий друг не міг приховати свого розгублення та безмежного суму. Про це пише видання Need To Know.

Кульмінацією сцени стала мить, коли собака, зібравшись із силами, самостійно заскочив до відкритої труни. Там домашній улюбленець зручно вмостився поруч із тілом свого хазяїна, немов шукаючи востаннє його тепла.

Ця історія завірусилась у мережі, викликавши емоційну реакцію в тисяч глядачів. "Собаки все розуміють. Вони також відчувають біль втрати", — написав один із користувачів у коментарях.

Собака пригнув у труну до господаря Фото: TikTok

За словами свідків, пес діяв цілком самостійно: йому ніхто не допомагав, але й не перешкоджав. "Його хвіст підібганий — це означає, що він по-справжньому відчуває біль", — зазначив інший учасник обговорення, якого звуть Дрю.

Багато хто з коментаторів поділився подібними історіями зі свого життя. "Я також взяв собаку на похорон бабусі. Найгірше було чути, як вона завила від болю", – розповів наступний юзер. "Він захотів попрощатися востаннє", — написала Джуді, висловлюючи свою думку стосовно побаченого.

Багато хто почав непокоїтися, що буде з собакою далі. "Це жахливо, я сподіваюся, що хтось тепер добре піклуватиметься про нього, коли його власника не стало", — зауважила ще одна читачка.

