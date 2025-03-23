Чоловік побачив на капоті своєї машини вм'ятину в формі кота: поруч лежала записка (фото)

Зв'язавшись із власниками тварини, автор допису дізнався про трагічні обставини цього інциденту.

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Користувач соціальної мережі Reddit поділився трагічною історією, яка сталася з ним по дорозі на роботу. На капоті автомобіля чоловік помітив вм'ятину в формі кота, а на лобовому склі — записку від власників домашнього улюбленця.

У записці написано: "Мені дуже шкода, що так сталося з капотом. Мій кіт випав з балкона 14-го поверху і приземлився на вашу машину. Будь ласка, зателефонуйте мені. Ще раз, дуже жаль".

Трагічні обставини інциденту

Зв'язавшись із власниками тварини, автор допису дізнався про трагічні обставини інциденту. Господарі дали котові ліки, які викликали запаморочення, і не передбачили небезпеку від його нічних прогулянок по балкону. Як з’ясувалось, домашній улюбленець, на жаль, не вижив після падіння.

Пошкодження на капоті Фото: Reddit

Страховий інспектор Дон Ворлі прокоментував ситуацію для видання Newsweek, зазначивши, що власнику автомобіля варто подати заяву, оскільки подібні пошкодження зазвичай покриваються страховим полісом.

Пояснення експертки з етикету

Разом з тим, експертка з етикету Джо Хейз похвалила власників кота за прояв відповідальності. "Вихована людина завжди визнає свою провину. Власник кота залишив записку з вибаченням і контактним номером. Він живе за золотим правилом: чини з іншими так, як би ти хотів, щоб чинили з тобою", — додала Хейз.

Користувачі Reddit почали обмінюватися думками у коментарях.

"Повага власникам за те, що зізналися і повідомили про деталі інциденту. Дуже шкода їхнього кота. Просто жахлива ситуація", — написав один з читачів. Багато хто також відзначив доброту і розуміння з боку власника пошкодженого автомобіля, який поставився до цієї ситуації зі співчуттям, а не з гнівом.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про мешканку містечка Рок-Спрінг у Джорджії (США) Ліз Гіллеспі, яка була приголомшена, коли її кіт повернувся додому через сім років після зникнення. Сіамський метис із блакитними очима, названий на честь баскетбольної зірки Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році після прогулянки на подвір’ї.

До того ж завдяки мікрочипу собака Клео возз’єднався зі своєю родиною через десять років після зникнення. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя підібрали волонтери.