Мужчина увидел на капоте своей машины вмятину в форме кота: рядом лежала записка (фото)
Связавшись с владельцами животного, автор поста узнал о трагических обстоятельствах этого инцидента.
Пользователь социальной сети Reddit поделился трагической историей, которая произошла с ним по дороге на работу. На капоте автомобиля мужчина заметил вмятину в форме кота, а на лобовом стекле — записку от владельцев домашнего любимца.
В записке написано: "Мне очень жаль, что так произошло с капотом. Мой кот выпал с балкона 14-го этажа и приземлился на вашу машину. Пожалуйста, позвоните мне. Еще раз, очень жаль".
Трагические обстоятельства инцидента
Связавшись с владельцами животного, автор поста узнал о трагических обстоятельствах инцидента. Хозяева дали коту лекарства, которые вызвали головокружение, и не предусмотрели опасность от его ночных прогулок по балкону. Как выяснилось, домашний любимец, к сожалению, не выжил после падения.
Страховой инспектор Дон Уорли прокомментировал ситуацию для издания Newsweek, отметив, что владельцу автомобиля стоит подать заявление, поскольку подобные повреждения обычно покрываются страховым полисом.
Объяснение эксперта по этикету
Вместе с тем, эксперт по этикету Джо Хейз похвалила владельцев кота за проявление ответственности. "Воспитанный человек всегда признает свою вину. Владелец кота оставил записку с извинениями и контактным номером. Он живет по золотому правилу: поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой", — добавила Хейз.
Пользователи Reddit начали обмениваться мнениями в комментариях.
"Уважение владельцам за то, что признались и сообщили о деталях инцидента. Очень жаль их кота. Просто ужасная ситуация", — написал один из читателей. Многие также отметили доброту и понимание со стороны владельца поврежденного автомобиля, который отнесся к этой ситуации с сочувствием, а не с гневом.
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