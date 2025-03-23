Мужчина увидел на капоте своей машины вмятину в форме кота: рядом лежала записка (фото)

Связавшись с владельцами животного, автор поста узнал о трагических обстоятельствах этого инцидента.

Related video

Пользователь социальной сети Reddit поделился трагической историей, которая произошла с ним по дороге на работу. На капоте автомобиля мужчина заметил вмятину в форме кота, а на лобовом стекле — записку от владельцев домашнего любимца.

В записке написано: "Мне очень жаль, что так произошло с капотом. Мой кот выпал с балкона 14-го этажа и приземлился на вашу машину. Пожалуйста, позвоните мне. Еще раз, очень жаль".

Трагические обстоятельства инцидента

Связавшись с владельцами животного, автор поста узнал о трагических обстоятельствах инцидента. Хозяева дали коту лекарства, которые вызвали головокружение, и не предусмотрели опасность от его ночных прогулок по балкону. Как выяснилось, домашний любимец, к сожалению, не выжил после падения.

Повреждения на капоте Фото: Reddit

Страховой инспектор Дон Уорли прокомментировал ситуацию для издания Newsweek, отметив, что владельцу автомобиля стоит подать заявление, поскольку подобные повреждения обычно покрываются страховым полисом.

Объяснение эксперта по этикету

Вместе с тем, эксперт по этикету Джо Хейз похвалила владельцев кота за проявление ответственности. "Воспитанный человек всегда признает свою вину. Владелец кота оставил записку с извинениями и контактным номером. Он живет по золотому правилу: поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой", — добавила Хейз.

Пользователи Reddit начали обмениваться мнениями в комментариях.

"Уважение владельцам за то, что признались и сообщили о деталях инцидента. Очень жаль их кота. Просто ужасная ситуация", — написал один из читателей. Многие также отметили доброту и понимание со стороны владельца поврежденного автомобиля, который отнесся к этой ситуации с сочувствием, а не с гневом.

Напомним, ранее Фокус сообщал о жительнице городка Рок-Спринг в Джорджии (США) Лиз Гиллеспи, которая была ошеломлена, когда ее кот вернулся домой через семь лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь баскетбольной звезды Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году после прогулки во дворе.

К тому же благодаря микрочипу собака Клео воссоединилась со своей семьей спустя десять лет после исчезновения. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя подобрали волонтеры.