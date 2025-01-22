Потерявшийся кот, который бродил по миру тремя самолетами, вернулся домой в бизнес-классе

Узнав о несвободном безбилетнике, члены экипажа обеспечили ему место в бизнес-классе. Чтобы животному было комфортно, капитан даже включал дополнительное отопление.

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Восьмилетний домашний кот породы мейн-кун, которого зовут Миттенс, летал туда и обратно между Новой Зеландией и Австралией трижды за одни сутки. Об этом случае пишет издание Bild.

Марго Нис из Новой Зеландии запланировала переезд в Австралию. Женщина забронировала билет в одну сторону до Мельбурна для себя и всей семьи. Конечно, домашний любимец также должен был быть с ней в полете через южную часть Тихого океана между островом и континентом.

Потерянный кот

Поскольку котам запрещено находиться в салоне, Марго поместила своего питомца в специальную клетку для транспортировки. Сотрудник аэропорта занес его в грузовой отсек и положил под тележку.

Полет прошел в штатном режиме. После приземления Марго дождалась своего багажа, но клетки с котом не было. Через три часа ссор с представителями аэропорта женщина наконец выяснила, что ее переноску с животным забыли в самолете.

Кота забыли в багажном отделении Фото: Margo Neas

Тем временем пассажирский лайнер уже отправлялся в обратный рейс в Новую Зеландию. Миттенс был на борту.

"Я спросила, как такое могло случиться? Боже мой! Это не лучшее начало нашей новой жизни в Мельбурне", — вспоминает женщина.

Дорога домой

К счастью, история закончилась благополучно. Узнав о несвободном безбилетнике, члены экипажа обеспечили ему место в бизнес-классе. Чтобы животному было комфортно, капитан даже включал дополнительное отопление.

Приземлившись в Новой Зеландии, четверолапого пассажира снова посадили на самолет — на этот раз уже в один конец в Австралию. Прибыв домой, кот был вне себя от радости.

"Просто прыгнул мне на руки. Это было огромное облегчение", — добавляет хозяйка.

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.