Загублений кіт, який блукав світом трьома літаками, повернувся додому в бізнес-класі

Дізнавшись про невільного безбілетника, члени екіпажу забезпечили йому місце у бізнес-класі. Аби тварині було комфортно, капітан навіть вмикав додаткове опалення.

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Восьмирічний домашній кіт породи мейн-кун, якого звуть Міттенс, літав туди й назад між Новою Зеландією та Австралією тричі за одну добу. Про цей випадок пише видання Bild.

Марго Ніс з Нової Зеландії запланувала переїзд до Австралії. Жінка забронювала квиток в один бік до Мельбурна для себе та всієї родини. Звичайно, домашній улюбленець також мав бути з неї у польоті через південну частину Тихого океану між островом та континентом.

Загублений кіт

Оскільки котам заборонено перебувати в салоні, Марго помістила свого вихованця в спеціальну клітку для транспортування. Співробітник аеропорту заніс його у вантажний відсік й поклав під візком.

Політ пройшов в штатному режимі. Після приземлення Марго дочекалася свого багажу, але клітки з котом не було. Через три години сварок з представниками аеропорту жінка нарешті з’ясувала, що її переноску з твариною забули у літаку.

Кота забули в багажному відділенні Фото: Margo Neas

Тим часом пасажирський лайнер уже вирував у зворотний рейс до Нової Зеландії. Міттенс був на борту.

"Я запитала, як таке могло статися? Боже мій! Це не найкращий початок нашого нового життя в Мельбурні", — згадує жінка.

Дорога додому

На щастя, історія закінчилась щасливо. Дізнавшись про невільного безбілетника, члени екіпажу забезпечили йому місце у бізнес-класі. Щоб тварині було комфортно, капітан навіть вмикав додаткове опалення.

Приземлившись у Новій Зеландії, чотирилапого пасажира знову посадили на літак — цього разу вже в один кінець до Австралії. Прибувши додому, кіт був у нестямі від радості.

"Просто стрибнув мені на руки. Це було величезне полегшення", — додає господиня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.