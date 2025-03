Настоящая верность: поступок пса на похоронах хозяина заставил всех расплакаться (фото)

Поступок собаки, которая не могла смириться со смертью владельца, растрогал тысячи людей в сети.

Related video

Момент прощания собаки с умершим хозяином растрогал интернет-пользователей. Во время похоронной процессии в Мексике четвероногий друг не мог скрыть своего растерянности и безграничной печали. Об этом пишет издание Need To Know.

Кульминацией сцены стал момент, когда собака, собравшись с силами, самостоятельно заскочила в открытый гроб. Там домашний любимец удобно устроился рядом с телом своего хозяина, словно ища в последний раз его тепла.

Эта история завирусилась в сети, вызвав эмоциональную реакцию у тысяч зрителей. "Собаки все понимают. Они также чувствуют боль утраты", — написал один из пользователей в комментариях.

Собака пригнулась в гробу к хозяину Фото: TikTok

По словам свидетелей, пес действовал вполне самостоятельно: ему никто не помогал, но и не препятствовал. "Его хвост поджат — это означает, что он по-настоящему чувствует боль", — отметил другой участник обсуждения, которого зовут Дрю.

Многие из комментаторов поделились подобными историями из жизни. "Я также взял собаку на похороны бабушки. Хуже всего было слышать, как она завыла от боли", — рассказал следующий юзер. "Он захотел попрощаться в последний раз", — написала Джуди, выражая свое мнение по поводу увиденного.

Многие начали беспокоиться, что будет с собакой дальше. "Это ужасно, я надеюсь, что кто-то теперь будет хорошо заботиться о ней, когда ее владельца не стало", — заметила еще одна читательница.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что черно-белая кошка Лили стала популярной в интернете после того, как один из посетителей супермаркета в Ливерпуле (Великобритания) опубликовал ее забавное фото. На снимке пушистая любимица свернулась калачиком рядом с запиской от владельца, который просит прохожих больше не подкармливать ее.