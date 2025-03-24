Бросил с лестницы на глазах у ребенка: киевлянина приговорили к 7,5 годам заключения за убийство собаки

Мужчина бил животное ногами и сбросил с лестницы в подъезде, держа на руках 11-месячную дочь. Своей вины он не признает и утверждает, что собаку убил кто-то другой.

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В Киеве 31-летнему мужчине присудили 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за жестокое избиение собаки, что привело к ее гибели. Держа на руках дочь, обвиняемый бил животное ногами и сбросил с лестницы в подъезде, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Днепровский районный суд города Киева огласил приговор по ч. 3 ст. 299 УК Украины: жестокое обращение с животными, совершенные с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего. Пока приговор вступит в законную силу, обвиняемый будет оставаться за решеткой.

В прокуратуре отметили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данным следствия, подозреваемый проживал с сожительницей, ее двумя сыновьями и общей 11-месячной дочерью. Он привел в квартиру бездомную собаку по кличке Милка, и потом стал выгонять ее в подъезд. Мужчина бил животное ногами и бросил его с лестницы, держа на руках маленькую дочь. Затем он продолжил избивать собаку, пока она не умерла от повреждений внутренних органов и кровопотери после ударов и падения, что подтвердила экспертиза.

Обвиняемый не признал своей вины в суде. Он признался, что столкнул животное с лестницы, однако утверждал, что убил его кто-то другой. В прокуратуре отмечают, что его слова опровергаются выводами экспертиз.

Мужчина бил собаку ногами с дочерью на руках и сбросил животное с лестницы Фото: Киевская городская прокуратура Собака погибла от полученных травм Фото: Киевская городская прокуратура

Избиение собаки в Киеве: что известно

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры 9 января рассказали о том, что в столице мужчина забил собаку до смерти, держа ребенка на руках. Действия киевлянина записала камера видеонаблюдения. Подозреваемого арестовали на 60 суток. По информации следствия, это был не первый случай жестокого обращения с животными с его стороны.

Напомним, 20 марта издание Independent со ссылкой на представителей британских зоозащитных организаций RSPCA и Cats Protection писало, что зоозащитники рекомендуют закрыть котокафе из-за того, что животные испытывают стресс в таких заведениях.

В пресс-службе Национальной полиции 13 декабря 2024 года сообщали о задержании киевлянина, который бил и душил глухую собаку.