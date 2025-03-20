Животные страдают: зоозащитники рекомендуют закрыть котокафе

Специалисты отмечают, что во время проживания в котокафе животные испытывают стресс. Условия в таких кафе не позволяют обеспечить им нормальное пребывание.

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Так называемые котокафе, где посетители могут пообщаться с этими животными, должны быть закрыты. В заведениях они испытывают стресс из-за недоедания и "близкого соседства" с другими котами и людьми, пишет издание Independent со ссылкой на представителей британских зоозащитных организаций RSPCA и Cats Protection.

В таких заведениях "практически невозможно" удовлетворить потребности кошек, поскольку они ограничены в своих возможностях. Также животные не могут свободно выходить на улицу для прогулок и проявления своего естественного поведения.

"Мы обожаем котов, поэтому понимаем привлекательность кошачьих кафе. Однако, если для людей коты, пирожные и кофе могут быть счастливым сочетанием, то для котов, которые живут в этих кафе круглосуточно, это, скорее всего, будет совсем другая история", — отметила эксперт по защите животных от жестокого обращения с животными (RSPCA) Элис Поттер.

Она отметила, что не верит, что такие условия могут постоянно обеспечивать животным хорошее качество жизни. Специалист рассказала об обеспокоенности тем, что они будут несчастными.

Издание отмечает, что сейчас в Великобритании очень популярны котокафе. Там лицензировано более 30 подобных заведений, однако существует вероятность, что подобные кафе существуют также без соответствующих документов.

Для прекращения деятельности таких заведений зоозащитные организации призывают местные власти не выдавать лицензии на новые кафе и не продлевать действующие. В свою очередь владельцы отвергают беспокойство зоозащитников.

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