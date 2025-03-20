Тварини страждають: зоозахисники рекомендують закрити котокафе

Фахівці зазначають, що під час проживання в котокафе тварини відчувають стрес. Умови в таких кав'ярнях не дозволяють забезпечити їм нормальне перебування.

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Так звані котокафе, де відвідувачі можуть поспілкуватись з цими тваринами, мають бути закриті. В закладах вони відчувають стрес через недоїдання та "близьке сусідство" з іншими котами й людьми, пише видання Independent із посиланням на представників британських зоозахисних організацій RSPCA та Cats Protection.

В таких закладах "практично неможливо" задовольнити потреби котів, оскільки вони обмежені у своїх можливостях. Також тварини не можуть вільно виходити на вулицю для прогулянок та прояву своєї природної поведінки.

"Ми обожнюємо котів, тому розуміємо привабливість котячих кафе. Однак, якщо для людей коти, тістечка та кава можуть бути щасливим поєднанням, то для котів, які живуть у цих кафе цілодобово, це, швидше за все, буде зовсім інша історія", — зазначила експертка із захисту тварин від жорстокого поводження з тваринами (RSPCA) Еліс Поттер.

Вона зазначила, що не вірить, що такі умови можуть постійно забезпечувати тваринам гарну якість життя. Фахівчиня розповіла про стурбованість тим, що вони будуть нещасними.

Видання зазначає, що нині у Великій Британії дуже популярні котокафе. Там ліцензовано понад 30 подібних закладів, однак існує ймовірність, що подібні кав'ярні існують також без відповідних документів.

Для припинення діяльності таких закладів зоозахисні організації закликають місцеву владу не видавати ліцензії на нові кафе і не продовжувати чинні. Своєю чергою власники відкидають занепокоєння зоозахисників.

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