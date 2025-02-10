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"Обійматимуть" дітей та чудово з ними поладнають: топ найкращих сімейних котів (фото)

Кіт, порода котів, діти
Фото: Pixabay | Деякі породи кішок краще ладнають з дітьми

Ці породи добре ладнають і з людьми, й з тваринами — у них чудовий та люблячий характер.

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Кіт може бути чудовим другом для дітей та навчить їх відповідальності. Однак не всі породи однакові, і краще вивчити характер кожної перед тим, як заводити домашнього улюбленця. Креативна директорка Асоціації любителів кішок Тереза Кейгер зазначає, що сім'я має оцінити свій спосіб життя та звички перед заведенням пухнастика, пише Daily Рaws. Є породи, які вважаються найкращими для сімей з маленькими дітьми.

Топ порід котів для сімей з дітьми

Спокійні та добродушні американські короткошерсті коти створені для сімейного життя. Ця порода очолює список найкращих кішок для дітей й вони є одними з найпопулярніших. Ці милі кішки невибагливі у догляді й, як правило, добре ладнають і з людьми, й з тваринами.

Американська короткошерста кішка Fullscreen
Американська короткошерста кішка

Чарівна бірманська кішка з блакитними очима і милими мордочками відомі своїм спокійним, ніжним, люблячим і цікавим характером, що робить їх однією з кращих порід кішок для дітей. Вони товариські, люблять господарів, гратимуть з ними та "допомагатимуть" із домашніми справами.

Бірманська кішка Fullscreen
Бірманська кішка

Регдолів люблять за їх звичку "обійматись". Ця порода й справді насолоджується спілкуванням з людьми. Вони часто зустрічають господарів біля дверей й люблять грати з ними.

Регдол Fullscreen
Регдол

Ніжних мейн-кунів люблять за грайливий та незалежний характер. Доброзичливі коти стануть чудовими домашніми улюбленцями.

Мейн-кун Fullscreen
Мейн-кун
Фото: Соцмережi

Активні, розумні, віддані та орієнтовані на людей, абіссінські коти чудово підходять для сімей зі старшими дітьми. Однак вони вважаються майстрами маніпуляцій і можуть обвести господарів навколо "лапок".

Абіссінська кішка Fullscreen
Абіссінська кішка

Грайлива і віддана менська кішка є однією з кращих порід для дітей. Вони активні, грайливі та віддані.

Менська кішка Fullscreen
Менська кішка

Гімалайська кішка мила та грайлива, любить проводити час на колінах у господаря. Їх люблять за чарівну зовнішність та чудовий темперамент.

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Раніше експерти розповідали про найласкавіші породи котів. Вони лагідні, добрі та чудово ладнають й з членами родини, й з іншими домашніми тваринами.

Також серед котів є й небезпечні породи. Вони агресивні та можуть подряпати людей.