"Обійматимуть" дітей та чудово з ними поладнають: топ найкращих сімейних котів (фото)

Ці породи добре ладнають і з людьми, й з тваринами — у них чудовий та люблячий характер.

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Кіт може бути чудовим другом для дітей та навчить їх відповідальності. Однак не всі породи однакові, і краще вивчити характер кожної перед тим, як заводити домашнього улюбленця. Креативна директорка Асоціації любителів кішок Тереза Кейгер зазначає, що сім'я має оцінити свій спосіб життя та звички перед заведенням пухнастика, пише Daily Рaws. Є породи, які вважаються найкращими для сімей з маленькими дітьми.

Топ порід котів для сімей з дітьми

Спокійні та добродушні американські короткошерсті коти створені для сімейного життя. Ця порода очолює список найкращих кішок для дітей й вони є одними з найпопулярніших. Ці милі кішки невибагливі у догляді й, як правило, добре ладнають і з людьми, й з тваринами.

Американська короткошерста кішка

Чарівна бірманська кішка з блакитними очима і милими мордочками відомі своїм спокійним, ніжним, люблячим і цікавим характером, що робить їх однією з кращих порід кішок для дітей. Вони товариські, люблять господарів, гратимуть з ними та "допомагатимуть" із домашніми справами.

Бірманська кішка

Регдолів люблять за їх звичку "обійматись". Ця порода й справді насолоджується спілкуванням з людьми. Вони часто зустрічають господарів біля дверей й люблять грати з ними.

Регдол

Ніжних мейн-кунів люблять за грайливий та незалежний характер. Доброзичливі коти стануть чудовими домашніми улюбленцями.

Мейн-кун Фото: Соцмережi

Активні, розумні, віддані та орієнтовані на людей, абіссінські коти чудово підходять для сімей зі старшими дітьми. Однак вони вважаються майстрами маніпуляцій і можуть обвести господарів навколо "лапок".

Абіссінська кішка

Грайлива і віддана менська кішка є однією з кращих порід для дітей. Вони активні, грайливі та віддані.

Менська кішка

Гімалайська кішка мила та грайлива, любить проводити час на колінах у господаря. Їх люблять за чарівну зовнішність та чудовий темперамент.

Раніше експерти розповідали про найласкавіші породи котів. Вони лагідні, добрі та чудово ладнають й з членами родини, й з іншими домашніми тваринами.

Також серед котів є й небезпечні породи. Вони агресивні та можуть подряпати людей.