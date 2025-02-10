"Обнимут" детей и прекрасно с ними поладят: топ лучших семейных котов (фото)

Эти породы хорошо ладят и с людьми, и с животными — у них замечательный и любящий характер.

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Кот может быть отличным другом для детей и научит их ответственности. Однако не все породы одинаковы, и лучше изучить характер каждой перед тем, как заводить домашнего любимца. Креативный директор Ассоциации любителей кошек Тереза Кейгер отмечает, что семья должна оценить свой образ жизни и привычки перед заведением пушистика, пишет Daily Рaws. Есть породы, которые считаются лучшими для семей с маленькими детьми.

Топ пород кошек для семей с детьми

Спокойные и добродушные американские короткошерстные кошки созданы для семейной жизни. Эта порода возглавляет список лучших кошек для детей и они являются одними из самых популярных. Эти милые кошки неприхотливы в уходе и, как правило, хорошо ладят и с людьми, и с животными.

Американская короткошерстная кошка

Очаровательная бирманская кошка с голубыми глазами и милыми мордочками известны своим спокойным, нежным, любящим и любопытным характером, что делает их одной из лучших пород кошек для детей. Они общительны, любят хозяев, будут играть с ними и "помогать" с домашними делами.

Бирманская кошка

Рэгдолов любят за их привычку "обниматься". Эта порода действительно наслаждается общением с людьми. Они часто встречают хозяев у дверей и любят играть с ними.

Регдол

Нежных мейн-кунов любят за игривый и независимый характер. Доброжелательные коты станут прекрасными домашними любимцами.

мейн-кун Фото: Соцсети

Активные, умные, преданные и ориентированные на людей, абиссинские кошки прекрасно подходят для семей со старшими детьми. Однако они считаются мастерами манипуляций и могут обвести хозяев вокруг "лапок".

Абиссинская кошка

Игривая и преданная менская кошка является одной из лучших пород для детей. Они активные, игривые и преданные.

Менская кошка

Гималайская кошка милая и игривая, любит проводить время на коленях у хозяина. Их любят за очаровательную внешность и великолепный темперамент.

Ранее эксперты рассказывали о самых ласковых породах кошек. Они ласковые, добрые и прекрасно ладят и с членами семьи, и с другими домашними животными.

Также среди кошек есть и опасные породы. Они агрессивны и могут поцарапать людей.