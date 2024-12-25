Проверьте, есть ли в списке ваш любимец: топ самых опасных пород кошек (фото)

Некоторые породы вырастают агрессивными и могут поцарапать человека. Поэтому их лучше не заводить семьям, где есть маленькие дети.

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Коты — одни из самых популярных домашних любимцев. Однако некоторые породы кошек считаются не очень дружелюбными, некоторых даже не советуют заводить семьям с маленькими детьми. Однако есть некоторые категории, которые считаются опасными. О них рассказывают "Патриоты Украины".

Топ самых опасных пород кошек

Felis chaus или камышовый кот — это один из хищных видов представителей семейства кошачьих. Они привыкли жить в дикой природе и существовать благодаря охоте на зайцев, грызунов, уток, рыбу и змей, а иногда даже на молодых газелей.

Вывели эту породу вывели в результате скрещивания домашней абиссинской кошки и камышового кота: селекционеры хотели получить кота с миролюбивым характером. Однако хауси считается самой опасной породой кошек, их даже не рекомендуют держать в квартире. Природные охотничьи инстинкты часто берут свое, и животные могут навредить хозяевам.

Хауси

Абиссинская кошка не сразу идет на контакт, имеет независимый нрав и высокомерный характер. Эти животные очень подвижные и активные, они плохо приспосабливаются в замкнутых помещениях. Поэтому их рекомендуют часто выгуливать.

Абиссинская кошка

Саванна выведена в результате скрещивания домашней кошки и хищника сервала. Коты этой породы немного напоминают собак, так как любят следовать за хозяином. Чтобы домашний любимец был послушным и добрым, нужно очень тщательно заниматься воспитанием котят этой породы, чтобы получить послушного и доброго любимца. В целом саванны часто вырастают агрессивными.

Саванна

Бенгальская кошка имеет непростой характер, у них хорошо развит инстинкт охотника. Эти животные очень злопамятны и независимы и не любят, когда им что-то запрещают.

Сиамские коты не очень любят прикосновения. Они могут даже проявить ответную агрессию, особенно в отношении детей. Эта порода не будет терпеть дискомфорт и может сильно поцарапать в ответ на проявление внимания.

Фото: Pixabay

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