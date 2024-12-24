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МирФан

Это сделает вашего кота счастливым: ветеринар раскрыла 5 простых секретов

кот, кошка
Фото: Pixabay | Иллюстративное фото

Котов бывает трудно понять, а некоторые известные о них "факты" на самом деле являются мифами. Эксперт Энн Квейн рассказала о нескольких вещах, которые действительно важны для хвостатых.

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Коты — одни из самых популярных домашних любимцев, но людям бывает трудно их понимать. Старший преподаватель Сиднейской школы ветеринарии Энн Квейн в своей статье для ScienceAlert рассказала о пяти вещах, которые сделают хвостатого счастливым.

Язык тела

Коты общаются с людьми с помощью языка тела и мяуканья, и расшифровать их просьбы или претензии бывает трудновато. Однако здесь может помочь язык тела.

Например, есть такие закономерности:

  • медленное моргание — это положительный знак;
  • замирание или попытка отодвинуться свидетельствует о нежелании, чтобы кота кто-то касался;
  • шипение, царапанье, укусы показывают, что человек перешел черту и кот защищается.
кот, кошка Fullscreen
Иллюстративное фото

Эксперт советует позволить коту подходить к вам на собственных условиях, то есть не настаивать на контакте. Если его хвост поднят вверх, он настроен дружелюбно, а если он машет из стороны в сторону, это демонстрирует его раздражение.

У кота всегда должна быть возможность отказаться от прикосновений. Если вы не уверены, прекратите гладить питомца и посмотрите на его реакцию: подойдет, потрется о вас головой — он заинтересован и хочет еще.

Главные потребности

Кошки нуждаются в безопасном месте, куда они смогут отступить в случае опасности. Ключевые для них ресурсы (еда, вода, туалет, место сна) должны быть разделены. Для проявления хищнического поведения хвостатые нуждаются в играх, имитирующих охоту.

Взаимодействие с человеком должно быть для кота положительным, последовательным и предсказуемым. Ее желание или нежелание контакта должно учитываться. Кроме того, важно уважать чувства любимца. То есть сильных запахов и громких звуков лучше избегать.

Чистый лоток

Чистить лоток для туалета может быть самой неприятной частью ухода за котом, однако это — очень важно. Даже если хвостатый один в семье, ему важно, чтобы место для туалета было чистым.

Коты любят проводить время в лотке, любят, когда он просторный. Из-за плохого наполнителя могут возникнуть проблемы со здоровьем. Результаты опроса свидетельствуют, что грязный лоток ведет к большим рискам заболеваний мочевой системы.

Если вы решили заменить наполнитель, делать это нужно постепенно, чтобы кот адаптировался.

Напряжение из-за "соседа"

Если в семье несколько котов, между ними может возникать напряжение. Его можно даже не заметить, если оно не проявляется в физической драке.

Понять, что коты не ладят, можно по следующим признакам:

  • длительное созерцание;
  • блокировка ресурсов, например лотка.

Такое напряжение может вызывать хронический страх, тревогу и даже болезни, вызванные стрессом. Владельцу нескольких питомцев важно уметь не только определять недоброжелательное настроение между ними, но помогать им выйти из этого состояния.

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Иллюстративное фото
Фото: Getty Images

Если же у вас пока только один кот, но хочется завести ему друга, ветеринар советует хорошо подумать. Многим питомцам комфортнее, когда они единственные в семье, а дружба с другими представителями своего вида у них не складывается.

Охота и улица

Ранее коты защищали зерно от грызунов и охотились как настоящие хищники. Однако время прошло и стандарты содержания хвостатых изменились. Большинство из них теперь ночуют только дома и мышей не ловят.

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Иллюстративное фото

Если вы выпускаете кота на улицу, важно понимать риски: драки с другими представителями вида, инфекционные заболевания, несчастные случаи и травмы. По словам Квейн, в идеале коты не должны гулять без присмотра. Питомца можно, например, выгуливать на специальном поводке.

В то же время кошки, которые не выходят из дома, быстро понимают, что для них выход за пределы привычных стен означает визит к врачу или переезд. Однако негативную ассоциацию можно изменить, вознаграждая питомца за пребывание в переноске не в условиях поездки к тому же ветеринару.

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Иллюстративное фото
Фото: ЗооПатруль

Коты — умные и поддаются прессованию. Для этого от человека потребуется терпение и преданность, однако процесс будет полезным для питомца. Его можно, например, научить команде "сидеть".

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