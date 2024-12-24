Это сделает вашего кота счастливым: ветеринар раскрыла 5 простых секретов
Котов бывает трудно понять, а некоторые известные о них "факты" на самом деле являются мифами. Эксперт Энн Квейн рассказала о нескольких вещах, которые действительно важны для хвостатых.
Коты — одни из самых популярных домашних любимцев, но людям бывает трудно их понимать. Старший преподаватель Сиднейской школы ветеринарии Энн Квейн в своей статье для ScienceAlert рассказала о пяти вещах, которые сделают хвостатого счастливым.
Язык тела
Коты общаются с людьми с помощью языка тела и мяуканья, и расшифровать их просьбы или претензии бывает трудновато. Однако здесь может помочь язык тела.
Например, есть такие закономерности:
- медленное моргание — это положительный знак;
- замирание или попытка отодвинуться свидетельствует о нежелании, чтобы кота кто-то касался;
- шипение, царапанье, укусы показывают, что человек перешел черту и кот защищается.
Эксперт советует позволить коту подходить к вам на собственных условиях, то есть не настаивать на контакте. Если его хвост поднят вверх, он настроен дружелюбно, а если он машет из стороны в сторону, это демонстрирует его раздражение.
У кота всегда должна быть возможность отказаться от прикосновений. Если вы не уверены, прекратите гладить питомца и посмотрите на его реакцию: подойдет, потрется о вас головой — он заинтересован и хочет еще.
Главные потребности
Кошки нуждаются в безопасном месте, куда они смогут отступить в случае опасности. Ключевые для них ресурсы (еда, вода, туалет, место сна) должны быть разделены. Для проявления хищнического поведения хвостатые нуждаются в играх, имитирующих охоту.
Взаимодействие с человеком должно быть для кота положительным, последовательным и предсказуемым. Ее желание или нежелание контакта должно учитываться. Кроме того, важно уважать чувства любимца. То есть сильных запахов и громких звуков лучше избегать.
Чистый лоток
Чистить лоток для туалета может быть самой неприятной частью ухода за котом, однако это — очень важно. Даже если хвостатый один в семье, ему важно, чтобы место для туалета было чистым.
Коты любят проводить время в лотке, любят, когда он просторный. Из-за плохого наполнителя могут возникнуть проблемы со здоровьем. Результаты опроса свидетельствуют, что грязный лоток ведет к большим рискам заболеваний мочевой системы.
Если вы решили заменить наполнитель, делать это нужно постепенно, чтобы кот адаптировался.
Напряжение из-за "соседа"
Если в семье несколько котов, между ними может возникать напряжение. Его можно даже не заметить, если оно не проявляется в физической драке.
Понять, что коты не ладят, можно по следующим признакам:
- длительное созерцание;
- блокировка ресурсов, например лотка.
Такое напряжение может вызывать хронический страх, тревогу и даже болезни, вызванные стрессом. Владельцу нескольких питомцев важно уметь не только определять недоброжелательное настроение между ними, но помогать им выйти из этого состояния.
Если же у вас пока только один кот, но хочется завести ему друга, ветеринар советует хорошо подумать. Многим питомцам комфортнее, когда они единственные в семье, а дружба с другими представителями своего вида у них не складывается.
Охота и улица
Ранее коты защищали зерно от грызунов и охотились как настоящие хищники. Однако время прошло и стандарты содержания хвостатых изменились. Большинство из них теперь ночуют только дома и мышей не ловят.
Если вы выпускаете кота на улицу, важно понимать риски: драки с другими представителями вида, инфекционные заболевания, несчастные случаи и травмы. По словам Квейн, в идеале коты не должны гулять без присмотра. Питомца можно, например, выгуливать на специальном поводке.
В то же время кошки, которые не выходят из дома, быстро понимают, что для них выход за пределы привычных стен означает визит к врачу или переезд. Однако негативную ассоциацию можно изменить, вознаграждая питомца за пребывание в переноске не в условиях поездки к тому же ветеринару.
Коты — умные и поддаются прессованию. Для этого от человека потребуется терпение и преданность, однако процесс будет полезным для питомца. Его можно, например, научить команде "сидеть".
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