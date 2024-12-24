Це зробить вашого кота щасливим: ветеринар розкрила 5 простих секретів

Котів буває важко зрозуміти, а деякі відомі про них "факти" насправді є міфами. Експертка Енн Квейн розповіла про кілька речей, які є дійсно важливими для хвостатих.

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Коти — одні з найпопулярніших домашніх улюбленців, але людям буває важко їх розуміти. Старша викладачка Сіднейської школи ветеринарії Енн Квейн у своїй статті для ScienceAlert розповіла про п’ять речей, які зроблять хвостатого щасливим.

Мова тіла

Коти спілкуються з людьми за допомогою мови тіла та нявкання, і розшифрувати їхні прохання або претензії буває важкувато. Однак тут може допомогти мова тіла.

Наприклад, є такі закономірності:

повільне моргання — це позитивний знак;

завмирання або спроба відсунутись свідчить про небажання, щоб кота хтось торкався;

шипіння, дряпання, укуси показують, що людина перейшла межу й кіт захищається.

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Експертка радить дозволити коту підходити до вас на власних умовах, тобто не наполягати на контакті. Якщо його хвіст піднятий догори, він налаштований дружньо, а якщо він махає з боку в бік, це демонструє його роздратування.

У кота завжди має бути можливість відмовитись від дотиків. Якщо ви не впевнені, припиніть гладити улюбленця й погляньте на його реакцію: підійде, потреться об вас головою — він зацікавлений і хоче ще.

Головні потреби

Коти потребують безпечного місця, куди вони зможуть відступити в разі небезпеки. Ключові для них ресурси (їжа, вода, туалет, місце сну) мають бути розділені. Для прояву хижацької поведінки хвостаті потребують ігор, які імітують полювання.

Взаємодія з людиною має бути для кота позитивною, послідовною та передбачуваною. Його бажання або небажання контакту має враховуватись. Окрім того, важливо поважати чуття улюбленця. Тобто сильних запахів та гучних звуків краще уникати.

Чистий лоток

Чистити лоток для туалету може бути найбільш неприємною частиною догляду за котом, однак це — дуже важливо. Навіть якщо хвостатий один у сім’ї, йому важливо, щоб місце для туалету було чистим.

Коти люблять проводити час у лотку, люблять, коли він просторий. Через поганий наповнювач можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Результати опитування свідчать, що брудний лоток веде до більших ризиків захворювань сечової системи.

Якщо ви вирішили замінити наповнювач, робити це потрібно поступово, щоб кіт адаптувався.

Напруга через "сусіда"

Якщо в сім’ї кілька котів, між ними може виникати напруга. Її можна навіть не помітити, якщо вона не появляється у фізичній бійці.

Зрозуміти, що коти не ладять, можна за такими ознаками:

тривале споглядання;

блокування ресурсів, наприклад лотку.

Така напруга може спричиняти хронічний страх, тривогу та навіть хвороби, спричинені стресом. Власнику кількох улюбленців важливо вміти не лише визначати недоброзичливий настрій між ними, але допомагати їм вийти з цього стану.

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Якщо ж у вас поки лише один кіт, але хочеться завести йому друга, ветеринар радить добре подумати. Багатьом улюбленцям комфортніше, коли вони єдині у сім’ї, а дружба з іншими представниками свого виду у них не складається.

Полювання і вулиця

Раніше коти захищали зерно від гризунів та полювали як справжні хижаки. Однак час минув і стандарти утримання хвостатих змінились. Більшість з них тепер ночують лише вдома й мишей не ловлять.

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Якщо ви випускаєте кота на вулицю, важливо розуміти ризики: бійки з іншими представниками виду, інфекційні захворювання, нещасні випадки та травми. Зі слів Квейн, в ідеалі коти не мають гуляти без нагляду. Улюбленця можна, наприклад, вигулювати на спеціальному повідку.

Водночас коти, які не виходять з дому, швидко розуміють, що для них вихід за межі звичних стін означає візит до лікаря або переїзд. Однак негативну асоціацію можна змінити, винагороджуючи улюбленця за перебування в переносці не в умовах поїздки до того ж ветеринара.

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Коти — розумні та піддаються пресуванню. Для цього від людини потребуються терпіння й відданість, однак процес буде корисним для улюбленця. Його можна, наприклад, навчити команди "сидіти".

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