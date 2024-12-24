Жінка усе життя ненавиділа свій зріст, а тепер завдяки цьому заробила $600 тисяч (фото)

Зазвичай Донна Річ навмисно перебільшує у кадрі свій зріст, щоб здаватися набагато вищою, ніж вона є насправді.

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36-річна Донна Річ з Норвіча (Велика Британія) несподівано розбагатіла, покинувши свою звичайну роботу терапевта й зайнявши унікальну нішу на ринку створення ексклюзивного онлайн-контенту. Модель позиціонує себе як феноменально висока жінка, хоча це не зовсім так, адже її зріст дорівнює 1,85 см, що далеко до рекорду. Про це пише видання The Sun.

Надто велика

"У підлітковому віці я завжди хотіла бути не такою високою, але потім просто прийняла свою особливість. Коли ж дізналася, що можу заробляти на цьому гроші, то просто вчепилася за таку можливість. Виявляється, існує цілий світ, де людям подобаються високі жінки", — зізнається Донна.

За три роки, відколи модель почала займатися створенням ексклюзивного контенту, їй вдалося заробити 600 тисяч фунтів стерлінгів (близько 31 млн грн). Завдяки цьому британка зможе вийти на пенсію значно раніше.

36-річна Донна Річ несподівано розбагатіла Фото: Donna Rich

Зазвичай Річ навмисно перебільшує у кадрі свій зріст, щоб здаватися набагато вищою, ніж вона є насправді. На високих підборах її зріст сягає двох метрів — це зводить з розуму багатьох чоловіків.

Зміна правил гри

Знайшовши та зосередившись на своїй ніші, яка приносить хороші гроші, Донна назвала це відкриття таким, що змінило правила гри.

"Я завжди вважав свій зріст поганою рисою, але тепер бачу в ньому позитивну сторону. Бувають погані місяці, бувають хороші. За останні три роки я заробила 600 тисяч фунтів стерлінгів. До цього була студенткою, а потім терапевтом. Заробітна плата була жахливою", — поділилась Річ.

Модель зіштовхнулась з осудом та негативом через своє рішення, але навчилась на це не зважати.

Річ навмисно перебільшує у кадрі свій зріст, щоб здаватися набагато вищою, ніж вона є насправді Фото: Donna Rich

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Масі Куррін із Техасу (США) вже четвертий рік поспіль зберігає титул дівчини з найдовшими у світі ногами за версією Книги рекордів Гіннеса. Її права нога має довжину 135 см, а ліва — 134 см. Американка зі феноменальним зростом 208 см навіть стала зіркою TikTok, де регулярно розповідає шанувальникам про своє життя.

Крім того, ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину. У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, а до 30 років — перевищив 2 метри.