Женщина всю жизнь ненавидела свой рост, а теперь благодаря этому заработала $600 тысяч (фото)

Обычно Донна Рич намеренно преувеличивает в кадре свой рост, чтобы казаться намного выше, чем она есть на самом деле.

Related video

36-летняя Донна Рич из Норвича (Великобритания) неожиданно разбогатела, бросив свою обычную работу терапевта и заняв уникальную нишу на рынке создания эксклюзивного онлайн-контента. Модель позиционирует себя как феноменально высокая женщина, хотя это не совсем так, ведь ее рост равен 1,85 см, что далеко до рекорда. Об этом пишет издание The Sun.

Слишком большая

"В подростковом возрасте я всегда хотела быть не такой высокой, но потом просто приняла свою особенность. Когда же узнала, что могу зарабатывать на этом деньги, то просто вцепилась за такую возможность. Оказывается, существует целый мир, где людям нравятся высокие женщины", — признается Донна.

За три года, с тех пор как модель начала заниматься созданием эксклюзивного контента, ей удалось заработать 600 тысяч фунтов стерлингов (около 31 млн грн). Благодаря этому британка сможет выйти на пенсию значительно раньше.

36-летняя Донна Рич неожиданно разбогатела Фото: Donna Rich

Обычно Рич намеренно преувеличивает в кадре свой рост, чтобы казаться намного выше, чем она есть на самом деле. На высоких каблуках ее рост достигает двух метров — это сводит с ума многих мужчин.

Изменение правил игры

Найдя и сосредоточившись на своей нише, которая приносит хорошие деньги, Донна назвала это открытие таким, что изменило правила игры.

"Я всегда считал свой рост плохой чертой, но теперь вижу в нем положительную сторону. Бывают плохие месяцы, бывают хорошие. За последние три года я заработала 600 тысяч фунтов стерлингов. До этого была студенткой, а затем терапевтом. Заработная плата была ужасной", — поделилась Рич.

Модель столкнулась с осуждением и негативом из-за своего решения, но научилась на это не обращать внимания.

Вещь намеренно преувеличивает в кадре свой рост, чтобы казаться намного выше, чем она есть на самом деле Фото: Donna Rich

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Маси Куррин из Техаса (США) уже четвертый год подряд сохраняет титул девушки с самыми длинными в мире ногами по версии Книги рекордов Гиннеса. Ее правая нога имеет длину 135 см, а левая — 134 см. Американка с феноменальным ростом 208 см даже стала звездой TikTok, где регулярно рассказывает поклонникам о своей жизни.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли. В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, а к 30 годам — превысил 2 метра.