"Модель с ростом 213 см" благодаря своей внешности стала миллионершей (фото)

Длинноногая брюнетка инвестировала в недвижимость, отправила родителей на пенсию и перевезла всю семью в комплекс, чтобы они были ближе друг к другу.

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28-летняя Мари Темара "с ростом 213 см" благодаря своей внешности сделала головокружительную карьеру в модельном бизнесе и стала миллионершей. Девушка из Тампа (Флорида, США), которую в школе обзывали фриком, пережила ужасную травлю со стороны сверстников, а теперь наслаждается роскошной жизнью и славой. Об этом пишет издание Daily Star.

"Я всегда была самой высокой в классе среди девушек и парней. Меня прозвали мужиком, поскольку весила более 200 фунтов (около 90 кг). Это на самом деле очень трудно, быть не такой, как все", — вспоминает Мари.

Однако американке удалось превратить то, что было проблемой и поводом для насмешек, в источник монетизации. Когда она впервые начала публиковать контент в социальных сетях, то заметила, что посты о росте набирают больше просмотров, чем любые другие. Именно тогда модель поняла, что может зарабатывать на этом серьезные деньги, и начала работать над активами.

28-летняя Мари Темара сделала головокружительную карьеру в модельном бизнесе и стала миллионершей Фото: Marie Temara/Instagram

"Однажды случайно опубликовала пост о том, как трудно быть высокой девушкой, и он сразу же стал вирусным. Так я поняла, что могу сделать карьеру на том, что высокая", — признается блогерша, на которую подписалось более 2 миллионов пользователей в Instagram.

Длинноногая брюнетка инвестировала миллионы в недвижимость, отправила родителей на пенсию и перевезла всю семью в комплекс, чтобы они были ближе друг к другу.

Впрочем, даже сейчас ее часто критикуют, обвиняя во лжи о своем настоящем росте.

"Никогда не позволяю ненависти добраться до меня. В конце концов, в интернете ты можешь быть кем угодно. Как создатель контента я решила, что хочу быть девушкой с ростом 213 см. Когда даю интервью журналистам или участвую в телешоу, то всегда называю свой настоящий рост, который составляет около 188 см", — добавляет блогерша.

Длинноногая брюнетка инвестировала миллионы в недвижимость Фото: Marie Temara/Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что 27-летняя Румейса Гелги из Турции, которая официально признана самой высокой женщиной в мире, празднует свою 10 годовщину в статусе рекордсменки. Недавно она получила титул обладательницы самых длинных ушей — 9,58 см.

А вот 30-летняя Джьоти Амге официально признана самой маленькой женщиной в мире. Ее вес составляет всего 6 килограммов при росте 62,8 см. Миниатюрные размеры не мешают рекордсменке наслаждаться жизнью и быть "сильной, независимой и уверенной в себе". Она сделала хорошую карьеру и имеет огромное количество поклонников в социальных сетях.