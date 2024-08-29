"Модель зі зростом 213 см" завдяки своїй зовнішності стала мільйонеркою (фото)

Довгонога брюнетка інвестувала в нерухомість, відправила батьків на пенсію й перевезла всю сім'ю в комплекс, щоб вони були ближче один до одного.

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28-річна Марі Темара "зі зростом 213 см" завдяки своїй зовнішності зробила карколомну кар’єру в модельному бізнесі й стала мільйонеркою. Дівчина з Тампа (Флорида, США), яку в школі обзивали фріком, пережила жахливі цькування з боку однолітків, а тепер насолоджується розкішним життям та славою. Про це пише видання Daily Star.

"Я завжди була найвищою в класі серед дівчат та хлопців. Мене прозивали мужиком, оскільки важила понад 200 фунтів (майже 90 кг). Це насправді дуже важко бути не такою, як усі", — згадує Марі.

Однак американці вдалося перетворити те, що було проблемою та приводом для насмішок, на джерело монетизації. Коли вона вперше почала публікувати контент у соціальних мережах, то помітила, що пости про зріст набирають найбільше переглядів, ніж будь-які інші. Саме тоді модель зрозуміла, що може заробляти на цьому серйозні гроші, і почала працювати над активами.

28-річна Марі Темара зробила карколомну кар'єру в модельному бізнесі й стала мільйонеркою Фото: Marie Temara/Instagram

"Одного разу випадково опублікувала пост про те, як важко бути високою дівчиною, і він одразу ж став вірусним. Так я зрозуміла, що можу зробити кар'єру на тому, що висока", — зізнається блогерка, на яку підписалось понад 2 мільйони користувачів в Instagram.

Довгонога брюнетка інвестувала мільйони в нерухомість, відправила батьків на пенсію й перевезла всю сім'ю в комплекс, щоб вони були ближче один до одного.

Втім, навіть зараз її часто критикують, звинувачуючи в брехні про свій справжній зріст.

"Ніколи не дозволяю ненависті дістатися до мене. Зрештою, в інтернеті ти можеш бути ким завгодно. Як творець контенту я вирішила, що хочу бути дівчиною зі зростом 213 см. Коли даю інтерв'ю журналістам чи беру участь у телешоу, то завжди називаю свій справжній зріст, який становить майже 188 см", — додає блогерка.

Довгонога брюнетка інвестувала мільйони в нерухомість Фото: Marie Temara/Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 27-річна Румейса Гелгі з Туреччини, яка офіційно визнана найвищою жінкою у світі, святкує свою 10 річницю у статусі рекордсменки. Недавно вона отримала титул володарки найдовших вух — 9,58 см.

А от 30-річна Джьоті Амге офіційно визнана найменшою жінкою у світі. Її вага складає всього 6 кілограмів за зросту 62,8 см. Мініатюрні розміри не заважають рекордсменці насолоджуватися життям й бути "сильною, незалежною та впевненою у собі". Вона зробила хорошу кар'єру і має величезну кількість прихильників у соціальних мережах.