Чоловік сів у тюрму і забув про закриту вдома кішку: вона дивом дочекалась його звільнення (фото)

За словами інспектора, якби не тюремний наглядач, який передав інформацію, і кран, що капав на кухні, тварина б не вибралася з будинку живою.

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Чорно-білу кішку, яку звуть Луна, врятували після того, як її власник потрапив до в'язниці Дарема й зовсім забув про неї. Тварина виживала більше як місяць у заваленому сміттям будинку в Міддлсбро (Англія), попиваючи воду з крана, що протікав, а також поїдаючи сухі макарони з шафи. На щастя, її вдалось вчасно знайти та врятувати, пише видання What’s The Jam.

Гаррі Палмер, представник благодійної організації RSPCA, пізніше розповів свою версію подій.

"Підлога була повністю вкрита купами сміття, одягу і предметів побуту. Ми знайшли кицьку згорнутою під стільцем. Виглядало так, ніби вона з'їла пакети з сухими макаронами та іншу їжу, яку вигребла з шафи. Спочатку думав, що вона не вижила після стількох тижнів життя у таких умовах. На диво, попри все, тварина довго боролася і зараз швидко набирає вагу, щойно почала отримувати належний догляд. Якби не тюремний наглядач, який передав нам інформацію, і кран, що капав на кухні, вона б не вибралася з будинку живою", — каже він.

Кішка жила в безладі Фото: Jam Press

Домашню улюбленицю згодом оглянув ветеринар. Асистентка розплідника Беверлі Данн додає: "Коти потрапляють під нашу опіку з різних причин, але історія Луни була особливо печальною і засмутила нашу команду".

Повідомляється, що кішку передали новій хазяйці, яку звуть Меріан.

"Я дуже рада, що всиновила Луну. Сподіваюсь, вона матиме найкраще життя у світі. Вона дуже любить притискатися до мене, хоча зазвичай не може довго всидіти на місці. Сумно, коли згадую про її минуле, але зараз вона в безпеці", — прокоментувала жінка.

Кицьку вдалось врятувати Фото: Jam Press

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британка Кеті показала милий жест, який домашній улюбленець робить щоразу, коли зустрічається з нею. Жінка переконана, що це ніщо інше, як явний знак любові. Журналісти перепитали ветеринарку, чи справді це так.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).