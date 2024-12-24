Мужчина сел в тюрьму и забыл о закрытой дома кошке: она чудом дождалась его освобождения (фото)

По словам инспектора, если бы не тюремный надзиратель, который передал информацию, и капающий кран на кухне, животное бы не выбралось из дома живым.

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Черно-белую кошку, которую зовут Луна, спасли после того, как ее владелец попал в тюрьму Дарема и совсем забыл о ней. Животное выживало больше месяца в заваленном мусором доме в Миддлсбро (Англия), попивая воду из протекающего крана, а также поедая сухие макароны из шкафа. К счастью, кошку удалось вовремя найти и спасти, пишет издание What's The Jam.

Гарри Палмер, представитель благотворительной организации RSPCA, позже рассказал свою версию событий.

"Пол был полностью покрыт кучами мусора, одежды и предметов быта. Мы нашли кошку свернутой под стулом. Выглядело так, будто она съела пакеты с сухими макаронами и другую еду, которую выгребла из шкафа. Сначала думал, что она не выжила после стольких недель жизни в таких условиях. На удивление, несмотря на все, животное долго боролось и сейчас быстро набирает вес, как только начало получать надлежащий уход. Если бы не тюремный надзиратель, который передал нам информацию, и капающий кран на кухне, она бы не выбралась из дома живой", — говорит он.

Кошка жила в беспорядке Фото: Jam Press

Домашнюю любимицу позже осмотрел ветеринар. Ассистентка питомника Беверли Данн добавляет: "Коты попадают под нашу опеку по разным причинам, но история Луны была особенно печальной и расстроила нашу команду".

Сообщается, что кошку передали новой хозяйке, которую зовут Мэриан.

"Я очень рада, что усыновила Луну. Надеюсь, у нее будет лучшая жизнь в мире. Она очень любит прижиматься ко мне, хотя обычно не может долго усидеть на месте. Грустно, когда вспоминаю о ее прошлом, но сейчас она в безопасности", — прокомментировала женщина.

Кошку удалось спасти Фото: Jam Press

Напомним, ранее Фокус писал, что британка Кэти показала милый жест, который домашний любимец делает каждый раз, когда встречается с ней. Женщина убеждена, что это ничто иное, как явный знак любви. Журналисты переспросили ветеринара, действительно ли это так.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).