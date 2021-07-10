"Маленькое чудо": в США спасли кота, выжившего после обрушения дома в Майами (видео)

Бинск воссоединился со своей семьей после двухнедельной разлуки. Питомца случайно нашли среди завалов здания и отправили в приют, где его узнали хозяева.

Волонтеры спасли и передали хозяевам кота, который выжил при обрушении жилого дома в Серфсайде, пригороде Майами. Об этом пишет издание NPR.

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Кот по кличке Бинкс вместе с хозяевами жил в квартире на девятом этаже кондоминиума Champlain Towers South. Его владельцам удалось выжить, однако они две недели ничего не знали о судьбе своего питомца. В четверг, 8 июля, волонтер заметил животное у развалин дома и отнес его в приют для животных.

Как написала в Facebook соосновательница группы по спасению животных The Kitty Campus Джина Николь Власек, на следующий день один из выживших пришел в приют и узнал своего кота.

"Все, что нам было нужно, это луч надежды в этой трагедии. Сегодня был один из самых удивительных дней… Мы очень благодарны за то, что можем хоть чем-то помочь. Эти семьи потеряли так много, но наша совместная работа по общинам в южной Флориде смогла дать им это. Спасибо!", — высказалась Власек.

Информацию во время пресс-конференции в пятницу подтвердила мэр округа Майами-Дэйд Даниелла Левайн Кава. По ее словам, Бинкса нашел доброволец, который регулярно подкармливает котов на улице.

"Я рада, что это маленькое чудо может принести немного света в сегодняшнюю жизнь пострадавшей семьи и осветить всю нашу общину посреди этой ужасной трагедии", — подчеркнула Кава.

Она добавила, что 9 июля поисковая группа нашла среди обломков жилого дома тело еще одной жертвы, таким образом количество погибших выросло до 79. Кроме того, еще 61 человек считается пропавшим без вести.

12-этажное жилое здание Champlain Towers South в пригороде Майами рухнуло 24 июня ночью. Были разрушены около 60 квартир, многие люди оказались под завалами.

Ранее стало известно, что спасатели прекратили поиски выживших после обрушения дома в Майами. Спасательная операция продолжалась две недели, однако с момента обвала под обломками не удалось найти ни одного живого человека. Сейчас спасательные команды занимаются восстановлением территории и выяснением причины катастрофы.

Писали также, что среди обломков дома в Майами найдены тела родственников первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейра. Во время катастрофы погибли ее сестра, муж и младший ребенок.