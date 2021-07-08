Спасатели прекратили поиски выживших в разрушенном доме в Майами: "Исчерпали все варианты"

Поисковые команды нашли восемь новых жертв, и количество погибших возросло до 54. Выживших не находили со дня, когда произошел обвал.

7 июля спасатели прекратили поиски выживших среди обломков разрушенного здания в Серфсайде, пригороде Майами. Об этом пишет The Wall Street Journal со слов мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кавы.

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Спасательная операция в жилом доме, который входит в комплекс Champlain Towers South, продолжалась 14 дней. В среду поисковые группы нашли еще восемь погибших на южной стороне дома, таким образом количество жертв увеличилось до 54.

По последним официальным данным пропавшими без вести остаются 86 человек. Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что все еще надеется на чудо.

"Мы приняли чрезвычайно трудное решение перейти от поисково-спасательной операции к восстановлению. На данный момент мы действительно исчерпали все доступные нам варианты поисково-спасательной миссии", — объяснила Левин Кава и добавила, что выживших не находили с 24 июня.

В ночь на 8 июля, начиная с полуночи, спасательные команды закончили поиски людей и перешли к восстановлению здания и выяснению причин катастрофы. В процессе разбора завалов они еще могут найти останки пропавших.

12-этажное здание в пригороде Майами рухнуло 24 июня около двух часов ночи. В результате были разрушены около 60 квартир, многие люди оказались под завалами.

Позже обвалившее здание в Майами окончательно снесли из-за приближающегося урагана. 4 июля полиция призвала жителей близлежащих домов не выходить из закрытых помещений для их же безопасности. Здание уничтожили методом частичной вырубки: конструкцию ослабили несколькими взрывами, после чего она рухнула под собственным весом.

Во время пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что спасатели провели три полных обыска здания в поисках домашних животных. Они обследовали шкафы и другие укромные места, где могли спрятаться питомцы, но не обнаружили ни одного.