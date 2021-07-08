Рятувальники припинили пошуки тих, хто вижили в зруйнованому будинку в Маямі: "Вичерпали всі варіанти"

Пошукові команди знайшли вісім нових жертв, і кількість загиблих зросла до 54. Тих, хто вижив не знаходили від дня, коли стався обвал.

7 липня рятувальники припинили пошуки тих, хто вижили, серед уламків зруйнованого будинку в Серфсайді, передмісті Маямі. Про це пише The Wall Street Journal зі слів мера округу Маямі-Дейд Даніелли Левін Кави.

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Рятувальна операція в житловому будинку, який входить до комплексу Champlain Towers South, тривала 14 днів. У середу пошукові групи знайшли ще вісім загиблих на південній стороні будинку, так кількість жертв збільшилася до 54.

За останніми офіційними даними зниклими безвісти залишаються 86 осіб. Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що все ще сподівається на диво.

"Ми ухвалили надзвичайно важке рішення перейти від пошуково-рятувальної операції до відновлення. Наразі ми дійсно вичерпали всі доступні нам варіанти пошуково-рятувальної місії", — пояснила Левін Кава і додала, що вижилих не знаходили з 24 червня.

У ніч на 8 липня, починаючи з півночі, рятувальні команди закінчили пошуки людей і перейшли до відновлення будівлі та зʼясування причин катастрофи. У процесі розбору завалів вони ще можуть знайти рештки зниклих.

12-поверхова будівля в передмісті Маямі звалилася 24 червня приблизно о другій годині ночі. Унаслідок були зруйновані майже 60 квартир, багато людей опинилися під завалами.

Пізніше будівлю, яка обвалилася в Майамі, остаточно знесли через наближення урагану. 4 липня поліція закликала жителів прилеглих будинків не виходити із закритих приміщень для їхньої ж безпеки. Будівлю знищили методом часткової вирубки: конструкцію послабили декількома вибухами, після чого вона впала під власною вагою.

Під час пресконференції мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава заявила, що рятувальники провели три повні обшуки будівлі в пошуках домашніх тварин. Вони обстежили шафи й інші затишні місця, де могли сховатися вихованці, але не знайшли жодну.