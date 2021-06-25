З руїн чути крики: 99 людей зникли безвісти після обвалу багатоповерхівки у Флориді (відео)

Одна людина загинула, — інші джерела стверджують, що загиблих уже троє. 37 мешканців були врятовані з-під завалів

У Серфсайд, Флорида частково обрушилася 12-поверхова будівля. Обвал стався близько другої години ночі. Під завалами залишаються люди. Рятувальники чують їхні крики про допомогу. Про це пише CNN.

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Частина будівлі в містечку неподалік від Маямі-Біч обвалилася цієї ночі. Уже були врятовані 37 людей, 11 знадобилася медична допомога. Один, як стверджує влада — загинув. За іншими даними — загинули вже троє. Але офіційно влада це поки не підтверджує. Місцеперебування 102 осіб встановлено, але 99 вважаються зниклими безвісти.

Свідки, які проживають поруч, розповідають, що почули дивний звук

"Цей гуркіт був зовсім іншим, дуже дивним. І щось було не так у цьому звуці. Він був занадто сильним. Це було майже схоже на ударну хвилю з наступної будівлі", — розповідає Фіорелла Теренціо.

Ще один чоловік якраз вигулював свою собаку, коли почув гуркіт і побачив хмару пилу, що затягнула всю вулицю. Ніколас Бальбоа і ще один перехожий побігли до місця події і почули крики з-під уламків.

"Я думав про себе: "Як хтось міг вижити в цьому хаосі?", а потім побачив руку хлопчика, який опинився під завалами", — чоловіки зуміли витягнути дитину. Виявилося, що він спав, коли стався обвал, і опинився під своїм ліжком і матрацом, що і врятувало йому життя. Чоловіки чули крики його матері, але добратися до неї не змогли.

"Він спав, коли це сталося. Я можу тільки уявити, скільки людей було у своїх квартирах, які просто займалися своїми справами і не знали, що зараз їх будинок завалиться", — розповів Ніколас.

[ + – ] Champlain Towers South до обвалення

Усього в звалилася будівлі Champlain Towers South було 12 поверхів і 136 квартир. Вона була побудована в 1980-х. Нещодавно її ремонтували: латали дах.

Шимон Вдовінскі, професор Інституту навколишнього середовища Міжнародного університету Флориди, розповів, що ще в 1990 році Champlain Towers South демонстрував ознаки нестабільної конструкції. Згідно з його дослідженням, з 1993 по 1999 рік у кондомініум просідав на 2 мм на рік. Будівля розташована близько від Атлантичного океану, що могло спровокувати нестійкість. Однак, за словами професора, обвалення викликати це не могло. Швидше це була сукупність факторів.

[ + – ] Champlain Towers South зараз

Начальник пожежно-рятувального округу Маямі-Дейд Джейсон Річард був більш красномовний. Він сказав, що будівля "була в тому стані, який можна очікувати від будівлі, якій 40 років і вона розташована на березі Атлантичного океану".

Мер Серфсайд Чарльз Беркетт заявив, що в США будівлі просто так не падають і це "катастрофа".

[ + – ] Зруйнована частина будівлі Champlain Towers South

Наразі пошукові роботи в розпалі. Рятувальники повідомили, що обвалення було "млинцевим", це коли бетонні плити ковзають і рухаються вниз, створюючи порожнечі. Вони використовують пошукових собак і працюють з паузами, щоб чути найменший звук з-під уламків.

"Усі операції відбуваються під завалами. Вони відбуваються під гаражем, де в нас постійно перебувають команди пожежників, які продовжують робити проломи і розміщувати гідроакустичні пристрої, пошукові камери для визначення місцеперебування жертв", — сказав Річард.