Из руин слышны крики: 99 человек пропали без вести после обрушения многоэтажки во Флориде (видео)

Один человек погиб, — другие источники утверждают, что погибших уже трое. 37 жильцов были спасены из-под завалов

В Серфсайде, Флорида частично обрушилось 12-этажное здание. Обвал произошел около двух часов ночи. Под завалами остаются люди. Спасатели слышат их крики о помощи. Об этом пишет CNN.

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Часть здания в городке неподалеку от Майами-Бич рухнула этой ночью. Уже были спасены 37 человек, 11 понадобилась медицинская помощь. Один, как утверждают власти – погиб. По другим данным — погибших уже трое. Но официально власти это пока не подтверждают. Местоположение 102 человек установлено, но 99 считаются пропавшими без вести.

Свидетели, проживающие рядом, рассказывают, что услышали странный звук

"Этот грохот был совсем другим, очень странным. И что-то было не так в этом звуке. Он был слишком сильным. Это было почти похоже на ударную волну, исходящую из следующего здания", — рассказывает Фиорелла Теренци.

Еще один мужчина как раз выгуливал свою собаку, когда услышал грохот и увидел облако пыли, что затянуло всю улицу. Николас Бальбоа, и еще один прохожий побежали к месту происшествия и услышали крики из-под обломков.

"Я думал про себя: "Как кто-нибудь мог выжить в этом хаосе?", а потом увидел руку мальчика, который оказался под завалами", — мужчины сумели вытащить ребенка. Оказалось, что он спал, когда произошло обрушение, и оказался под своей кроватью и матрасом, что и спасло ему жизнь. Мужчины слышали крики его матери, но добрать до нее не смогли.

"Он спал, когда это произошло. Я могу только представить, сколько людей было в своих квартирах, которые просто занимались своими делами и не знали, что сейчас их дом рухнет", — рассказал Николас.

[ + – ] Champlain Towers South до обрушения

Всего в рухнувшем здании Champlain Towers South было 12 этажей и 136 квартир. Оно было построено в 1980-х. Недавно его ремонтировали: латали крышу.

Шимон Вдовински, профессор Института окружающей среды Международного университета Флориды, рассказал, что еще в 1990 году Champlain Towers South демонстрировал признаки нестабильной конструкции. Согласно его исследованию, с 1993 по 1999 год в кондоминиум проседал на 2 мм в год. Здание расположено близко от Атлантического океана, что могло спровоцировать неустойчивость. Однако, по словам профессора, обрушения вызвать не могло. Скорей это была совокупность факторов.

[ + – ] Champlain Towers South сейчас

Начальник пожарно-спасательного округа Майами-Дейд Джейсон Ричард был более красноречив. Он сказал, что здание "было в том состоянии, которое можно ожидать от здания, которому 40 лет и оно расположено на берегу Атлантического океана".

Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что в США здания просто так не падают и это "катастрофа".

[ + – ] Рухнувшая часть здания Champlain Towers South

Сейчас поисковые работы в разгаре. Спасатели сообщили, что обрушение было "блинным", это когда бетонные плиты скользят и движутся вниз, создавая пустоты. Они используют поисковых собак и работают с паузами, чтобы слышать малейший звук из-под обломков.

"Все операции происходят под завалами. Они происходят под гаражом, где у нас постоянно находятся команды пожарных, которые продолжают делать бреши и размещать гидроакустические устройства, поисковые камеры для определения местонахождения жертв", — сказал Ричард.