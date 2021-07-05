Обвалення багатоповерхівки в Маямі: будівлю остаточно знесли (відео, фото)

Через 11 днів після катастрофи зниклими безвісти вважаються 121 осіб, їх пошук обіцяно продовжити.

Залишки частково зруйнованого житлового будинку в передмісті Маямі Серфсайд (штат Флорида, США) були знесені близько 22:30 за місцевим часом 4 червня, повідомило ABC News. В цей день у США відзначали День незалежності.

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Поліція ще вранці в неділю закликала людей, які проживають поблизу місця обвалу, залишатися в закритих приміщеннях.

Будівля була знесена методом часткової вирубки. Його суть полягає у тому, що конструкція будівлі була ослаблена малопотужними вибухами, і вона впала під дією сили тяжіння. При цьому уламки майже не розлетілися на всі боки.

Деякі жителі і захисники тварин висловили стурбованість долею домашніх тварин, що залишилися в частково зруйнованому будинку. Там немає тварин, заявила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава на пресконференції.

"Команда пожежних рятувальників провела три повних обшуки будівлі, включаючи пошук в шафах, під ліжками і в усіх інших місцях, де вони могли побачити тварину, яка могла ховатися", — сказала мер.

Влада прискорила знесення, оскільки до міста з Карибського моря наближається ураган. "Ми хочемо, щоб обвал стався під нашим контролем, а не під впливом вітру", — заявила Кава.

Мер запевнила, що після обвалення будівлі рятувальна операція буде продовжена.

Часткове обвалення будівлі відбулося Близько 1:15 ранку 24 червня. Були знищені 55 з 136 квартир. Відтоді сотні рятувальників працюють в завалах сподіваючись знайти живих.

Станом на 4 липня кількість загиблих збільшилася до 24 осіб. Зниклими безвісти вважаються 121 осіб.

Причина часткового обвалення будівлі, що витримала десятиліття ураганів, залишається невідомою і розслідується.

Побудований у 1972 році комплекс Champlain Towers South проходив 40-річну повторну сертифікацію і там велися покрівельні роботи, коли сталося обвалення.

У звіті про обстеження конструкції будівлі у 2018 році, йдеться, що гідроізоляція під басейном кондомініуму і підʼїзної доріжкою виходить з ладу, що викликає "серйозні структурні пошкодження бетонних конструкцій по цим частинам".

Вже подано багато судових позовів проти асоціації кондомініумів Champlain Towers South від імені тих, хто вижив, і потерпілих. У них стверджується, що асоціація знала або повинна була знати про структурні пошкодження.

Нагадаємо, 12-поверхова будівля в передмісті Маямі обвалилася 25 червня близько другої години ночі. В результаті багато людей опинилися під завалами. Професор Шимон Вдовінські з Університету Флориди повідомив, що Champlain Towers South демонстрував ознаки нестабільної конструкції ще у 1990 році, а з 1993 по 1999 роки будівля просідала на 2 міліметри за рік.

Інженер-консультант Френк Морабіто попереджав про критичний стан будинку Champlain Towers за два з половиною роки до обвалення.