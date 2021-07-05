Обрушение многоэтажки в Майами: здание окончательно снесли (видео, фото)

Через 11 дней после катастрофы пропавшими без вести считаются 121 человек, их поиск обещано продолжить.

Остатки частично разрушенного жилого дома в пригороде Майами Серфсайде (штат Флорида, США) были снесены около 22:30 по местному времени 4 июня, сообщило ABC News. В этот день в США отмечали День независимости.

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Полиция еще утром в воскресенье призвала людей, проживающих вблизи места обрушения, оставаться в закрытых помещениях.

Здание было снесено методом частичной вырубки. Его суть состоит в том, что конструкция здания была ослаблена маломощными взрывами, и оно рухнуло под действием силы тяжести. При том обломки практически не разлетелись по сторонам.

Некоторые жители и защитники животных выразили обеспокоенность судьбой домашних животных, оставшихся в частично разрушенном здании. Там нет животных, заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава на пресс-конференции.

"Команда пожарных спасателей провела три полных обыска здания, включая поиск в шкафах, под кроватями и во всех других местах, где они могли увидеть животное, которое могло скрываться", – сказала мэр.

Власти ускорил снос, так как к городу с Карибского моря приближается ураган. "Мы хотим, чтобы обрушение произошло под нашим контролем, а не под влиянием ветра", – заявила Кава.

Мэр заверила, что после обрушения здания спасательная операция будет продолжена.

Частичное обрушение здания произошло около 1:15 утра 24 июня. Были уничтожены 55 из 136 квартир. С тех пор сотни спасателей работают в завалах в надежде найти выживших.

По состоянию на 4 июля число погибших увеличилось до 24 человек. Пропавшими без вести считаются 121 человек.

Причина частичного обрушения здания, выдержавшего десятилетия ураганов, остается неизвестной и расследуется.

Построенные в 1972 году комплекс Champlain Towers South проходил 40-летнюю повторную сертификацию и там велись кровельные работы, когда произошло обрушение.

В отчете об обследовании конструкции здания в 2018 году, говорится, что гидроизоляция под бассейном кондоминиума и подъездной дорожкой выходит из строя, что вызывает "серьезные структурные повреждения бетонных конструкций по этими частями".

Уже подано много судебных исков против ассоциации кондоминиумов Champlain Towers South от имени выживших и потерпевших. В них утверждается, что ассоциация знала или должна была знать о структурных повреждениях.

Напомним, 12-этажное здание в пригороде Майами обрушилось 25 июня около двух часов ночи. В результате многие люди оказались под завалами. Профессор Шимон Вдовински из Университета Флориды сообщил, что Champlain Towers South демонстрировал признаки нестабильной конструкции еще в 1990 году, а с 1993 по 1999 годы здание проседало на 2 миллиметра в год.

Инженер-консультант Фрэнк Морабито предупреждал о критическом состоянии дома Champlain Towers за два с половиной года до обрушения.