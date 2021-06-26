Обрушение дома в Майами: инженер предупреждал о повреждениях за два года до катастрофы

Специалисты разработали многомиллионный проект и собирались ремонтировать кондоминиум Champlain Towers, но не успели приступить к работе.

Американский инженер-консультант Фрэнк Морабито предупреждал о критическом состоянии дома Champlain Towers за два с половиной года до обрушения в пригороде Майами. Об этом стало известно изданию The New York Times из отчета, который власти обнародовали 25 июня.

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В 2018 году специалист обнаружил свидетельства опасного структурного повреждения здания в пригороде Майами Серфсайде (штат Флорида, США). В своем отчете консультант указал на обильные трещины бетонной плиты под бассейном, а также крошению колонны, стены и балки на подземной парковке. Согласно его заключению, большая часть ущерба могла быть вызвана длительным воздействием соленого воздуха Южной Флориды.

Морабито обратил внимание на серьезную ошибку в изначальной конструкции: площадка для бассейна построена без уклона, по которому вода могла бы стекать. Он подчеркнул, что отказ от замены гидроизоляции в будущем вызовет разрушение бетона, увеличивающееся в геометрической прогрессии.

[ + – ] Дом Champlain Towers в Серфсайде после обрушения Фото: Скриншот

Фрэнк Морабито прямо не писал, что конструкция грозит обвалиться, однако предупредил менеджеров, что для поддержания структурной целостности необходим основательный ремонт. Он даже помог разработать проект реконструкции дома стоимостью в несколько миллионов долларов. Ремонтные работы должны были вскоре начаться, если бы не катастрофа — здание уже входило в процесс повторной сертификации, который полагается всем постройкам возрастом более 40-лет, пережившим ураганы Флориды.

[ + – ] Рухнувший дом в пригороде Майами Фото: Скриншот

По словам комиссар Серфсайда Элианы Зальцхауэр причина обвала пока неизвестна, но она допускает, что катастрофу могли вызвать проблемы, замеченные Морабито в 2018 году.

"Прискорбно видеть эти документы, потому что совет по кондоминиуму был четко осведомлен что были проблемы. Из документов видно, что проблемы не были решены", — подчеркнула правоохранительница.

12-этажное здание в пригороде Майами обрушилось 25 июня около двух часов ночи. В результате многие люди оказались под завалами. Профессор Шимон Вдовински из Университета Флориды сообщил, что Champlain Towers South демонстрировал признаки нестабильной конструкции еще в 1990 году, а с 1993 по 1999 годы здание проседало на 2 миллиметра в год.

Позже выяснилось, что обрушились около половины из 130 квартир Champlain Towers в Серфсайде. Спасатели подтвердили смерть минимум четырех человек, судьба еще 159 остается неизвестной.