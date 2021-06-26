Обвалення будинку в Маямі: інженер попереджав про пошкодження за два роки до катастрофи

Фахівці розробили багатомільйонний проект і збиралися ремонтувати кондомініум Champlain Towers, але будівельники не встигли приступити до роботи.

Американський інженер-консультант Френк Морабіто попереджав про критичний стан будинку Champlain Towers за два з половиною роки до обвалення в передмісті Майамі. Про це стало відомо виданню The New York Times зі звіту, який влада оприлюднила 25 червня.

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У 2018 році фахівець виявив свідоцтва небезпечного структурного пошкодження будівлі в передмісті Майамі Серфсайд (штат Флорида, США). У своєму звіті консультант вказав на рясні тріщини бетонної плити під басейном, а також крошенію колони, стіни і балки на підземній парковці. Згідно з його висновком, велика частина збитку могла бути викликана тривалим впливом солоного повітря Південної Флориди.

Морабіто звернув увагу на серйозну помилку в початкової конструкції: майданчик для басейну побудована без ухилу, по якому вода могла б стікати. Він підкреслив, що відмова від заміни гідроізоляції в майбутньому викличе руйнування бетону, що буде збільшуватися в геометричній прогресії.

[ + – ] Будинок Champlain Towers в Серфсайд після обвалення Фото: Скриншот

Френк Морабіто прямо не писав, що конструкція може впасти, проте попередив менеджерів, що для підтримки структурної цілісності необхідний грунтовний ремонт. Він навіть допоміг розробити проект реконструкції будинку вартістю в кілька мільйонів доларів. Ремонтні роботи повинні були незабаром початися, якби не катастрофа — будівля вже входило в процес повторної сертифікації, який годиться всім будівлям віком понад 40-років, які пережили урагани Флориди.

[ + – ] Що звалився будинок в передмісті Майамі Фото: Скриншот

За словами комісара Серфсайд Еліани Зальцхауер причина обвалу поки невідома, але вона допускає, що катастрофу могли викликати проблеми, помічені Морабіто у 2018 році.

"Сумно бачити ці документи, тому що рада з кондомініуму був чітко обізнаний що були проблеми. З документів видно, що проблеми не були вирішені", — підкреслила правоохранітельніца.

12-поверхова будівля в передмісті Майамі обрушилося 25 червня близько другої години ночі. В результаті багато людей опинилися під завалами. Професор Шимон Вдовінскі з Університету Флориди повідомив, що Champlain Towers South демонстрував ознаки нестабільної конструкції ще в 1990 році, а з 1993 по 1999 роки будівля просідала на 2 міліметри в рік.

Пізніше з'ясувалося, що обрушилися близько половини з 130 квартир Champlain Towers в Серфсайд. Рятувальники підтвердили смерть мінімум чотирьох чоловік, доля ще 159 залишається невідомою.