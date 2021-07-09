Тела членов семьи сестры первой леди Парагвая найдены в обломках дома в Майами (видео, фото)

Операция по поиску выживших прекращена. Число людей, погибших при обрушении дома, выросло до 64.

Тела сестры первой леди Парагвая, ее мужа и их младшего ребенка были найдены в развалинах кондоминиума Surfside, в Майами. Обнаружение было подтверждено министром иностранных дел Парагвая.

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Через некоторое время после этого власти официально объявили, что спасательная операция прекращена, так живых через две недели после катастрофы найти уже нет шансов.

Число погибших возросло до 64, тело 40 жертв уже опознаны. 76 человек все еще считаются пропавшими без вести.

На месте катастрофы была проведена минута молчания.

Родственники погибших превратили часть забора, которым обнесено место крушения, в монумент памяти.

Сестра жены президента Парагвая и ее муж получили вакцину за несколько часов до катастрофы. В этот день у мужа был день рождения. Тела еще двух их детей и няни пока не найдены.

По мере того, как становятся известны имена жертв, местные газеты рассказывают, кто были эти люди.

Майкл Стрэттон, смерть жены которого пока официально не подтверждена, сказал, что друзья и семья смирились с "потерей светлой и доброй души с авантюрным духом". Он говорил по телефону с женой прямо в момент обрушения здания, и она рассказала, что оно тряслось перед тем, как телефон отключился.

Член Палаты представителей Конгресса США, в чьем округе находилось упавшее здание, и губернатор Флориды пообещали финансовую помощь семьям жертв, а также жителям здания, которые выжили, но потеряли все свое имущество.

Мэр города сказала, что спасатели собирают и каталогизируют личные вещи, которые находят в развалинах, включая юридические документы, фотоальбомы, ювелирные изделия, кошельки и электронные товары.

Власти начинают расследование обрушения большим жюри, и семьи Champlain Towers подали как минимум шесть судебных исков.

Напомним, 12-этажное здание в пригороде Майами рухнуло 24 июня около двух часов ночи. В результате были разрушены около 60 квартир, многие люди оказались под завалами.

Позже обвалившее здание в Майами окончательно снесли из-за приближающегося урагана. 4 июля полиция призвала жителей близлежащих домов не выходить из закрытых помещений для их же безопасности. Здание уничтожили методом частичной вырубки: конструкцию ослабили несколькими взрывами, после чего она рухнула под собственным весом.