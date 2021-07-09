Тіла членів сім'ї сестри першої леді Парагваю знайдені в уламках будинку в Маямі (відео, фото)

Операція з пошуку тих, хто вижили, припинена. Кількість людей, які загинули в процесі обвалення будинку, зросла до 64.

Тіла сестри першої леді Парагваю, її чоловіка і їхньої молодшої дитини були знайдені в руїнах кондомініуму Surfside, в Маямі. Виявлення було підтверджене міністром закордонних справ Парагваю.

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Через деякий час після цього влада офіційно оголосила, що рятувальна операція припинена, тож живих через два тижні після катастрофи знайти вже немає шансів.

Кількість загиблих зросла до 64, тіла 40 жертв вже опізнані. 76 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

На місці катастрофи була проведена хвилина мовчання.

Родичі загиблих перетворили частину паркану, яким обнесене місце аварії, на монумент памʼяті.

Сестра дружини президента Парагваю і її чоловік отримали вакцину за кілька годин до катастрофи. У цей день у чоловіка був день народження. Тіла ще двох їхніх дітей і няні поки не знайдені.

У міру того, як стають відомі імена жертв, місцеві газети розповідають, хто були ці люди.

Майкл Стреттон, смерть дружини якого поки офіційно не підтверджена, сказав, що друзі та сімʼя змирилися з "втратою світлої і доброї душі з авантюрним духом". Він говорив по телефону з дружиною прямо в момент обвалення будівлі, і вона розповіла, що будівля тряслася перед тим, як телефон відключився.

Член Палати представників Конгресу США, в чиєму окрузі знаходилася будівля, що впала, і губернатор Флориди пообіцяв фінансову допомогу сімʼям жертв, а також жителям будівлі, які вижили, але втратили все своє майно.

Мер міста сказала, що рятувальники збирають і каталогізують особисті речі, які знаходять в руїнах, враховуючи юридичні документи, фотоальбоми, ювелірні вироби, гаманці й електронні товари.

Влада починає розслідування обвалення великим журі, і сімʼї Champlain Towers подали як мінімум шість судових позовів.

Нагадаємо, 12-поверхова будівля в передмісті Маямі звалилася 24 червня приблизно о другій годині ночі. Унаслідок були зруйновані майже 60 квартир, багато людей опинилися під завалами.

Пізніше будівлю, яка обвалилася в Маямі, остаточно знесли через наближення урагану. 4 липня поліція закликала жителів прилеглих будинків не виходити із закритих приміщень для їхньої ж безпеки. Будівлю знищили методом часткової вирубки: конструкцію послабили декількома вибухами, після чого вона впала під власною вагою.